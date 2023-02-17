В Италии в головках сыра пармезан нашли кокаин на €20 млн

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Сотрудники финансовой гвардии Турина раскрыли схему контрабанды в страну кокаина, который транспортировали дальше в головках сыра пармезан. В общей сложности в последних нашли более 100 кг наркотика стоимостью около €20 млн, пишет Rai News.

Контрабандой наркотиков из Нидерландов в Пьемонт (город в северо-западной части Италии) занималась преступная группировка. Сеть действовала в семи итальянских провинциях — Турине, Асти, Ломбардии, Тоскане, области Венето и на островах Сицилия и Сардиния. Правоохранительные органы задержали по этому делу десять человек. Семерых из них арестовали, еще троих отправили под домашний арест. Найденные наркотики изъяли.

Расследовать деятельность группировки сотрудники гвардии начали в начале прошлого года. Для этого они прослушивали телефонные разговоры и вели наружное наблюдение. Группировку, по информации ведомства, возглавлял 37-летний уроженец Албании, в нее также входили еще двое выходцев из этой страны. Оставшиеся семь участников — итальянцы.

В прошлом июле таможенники изъяли более 500 кг кокаина в порту London Gateway в Великобритании. Наркотики обнаружили в коробках из-под бананов, привезенных на лодке из Колумбии. Злоумышленники собирались доставить кокаин в Нидерланды. Общая стоимость наркотиков составила £40 млн ($47,6 млн).