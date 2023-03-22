Власти США предупредили о распространении «зомби-наркотика»

Американцев предупредили о распространении «зомби-наркотика» почти по всей стране

Животный транквилизатор ксилазин представляет собой «самую смертоносную наркоугрозу», с которой когда-либо сталкивались Соединенные Штаты, а смешанный с ним фентанил — «еще более смертоносную», отметили власти

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Управление по борьбе с наркотиками США (DEA) предупредило американцев об опасности фентанила, смешанного с ксилазином — транквилизатором для животных. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Последний — сильный седативный препарат, известный как «транк», его применение одобрено Управлением по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств (FDA) в ветеринарии.

Как отметили в DEA, ксилазин представляет собой «самую смертоносную наркоугрозу», с которой когда-либо сталкивались Соединенные Штаты, а вместе с фентанилом — «еще более смертоносную».

DEA уже изъяло смеси в 48 из 50 штатов. В 2022 году примерно 23% порошка фентанила и 7% таблеток этого препарата, конфискованных DEA, содержали ксилазин. По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC), с августа 2021 года по август 2022-го 107 735 американцев умерли от отравления наркотиками, 66% этих смертей были связаны с синтетическими опиоидами, такими как фентанил.

DEA возложило ответственность за распространение наркотика в стране на картели Синалоа и Нового поколения Халиско в Мексике, которые используют химические вещества, поставляемые в основном из Китая.

Ксилазин называют «зомби-наркотиком» из-за его седативного воздействия. Он усиливает действие других препаратов. При злоупотреблении транквилизатором организм начинает «питаться самим собой». По данным DEA, его можно купить в интернете всего за $6 за килограмм.

Препарат вызывает нарушения дыхания и сердечного ритма, а также сужение сосудов и нарушение оксигенации кожи, что ведет к незаживающим ранам.