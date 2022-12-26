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В Москве задержали трех мужчин с 260 кг наркотиков

Фото: МВД РФ
Фото: МВД РФ

Сотрудники МВД перекрыли межрегиональный канал поставки наркотиков в Московский регион из южных областей России, по данному делу были задержаны шесть участников группировки, сообщил министр внутренних дел Владимир Колокольцев.

«В результате оперативно-розыскных мероприятий задержаны шестеро участников наркогруппировки, задействованных в криминальной схеме доставки марихуаны из южных областей России. Изъято порядка 260 килограммов запрещенного зелья», — заявил он.

Первого подозреваемого задержали несколько месяцев назад — тогда в Москве на проспекте Мира оперативники остановили автомобиль Kia. Там в багажнике нашли семь пакетов с марихуаной весом около 6 кг.

Спустя три месяца на улице Космонавтов сотрудники полиции задержали владельца автомобиля Land Cruiser, который привез в Москву 27 свертков марихуаны из Крыма, каждый из которых весил почти 1 кг. Мужчина планировал передать наркотики для дальнейшего хранения и сбыта своему сообщнику. В его квартире изъяли 14 коробок с каннабисом весом около 79 кг. Хозяин квартиры также задержан.

Фигурантом последнего случая стал житель Республики Крым, который прибыл в Москву с новой партией марихуаны. В его чемодане полицейские обнаружили 33 свертка с наркотиками, мужчину и его двоих сообщников задержали. В гараже у одного из участников группировки нашли более 130 кг марихуаны.

Возбуждено пять уголовных дел по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30 (приготовление к преступлению и покушение на преступление), ч. 4 и 5 ст. 228.1 (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества) УК. Максимальное наказание за данное преступление — от 10 до 20 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

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В Новосибирске 26 декабря сотрудники ФСБ задержали автомобиль, а также двоих мужчин с крупной партией наркотиков, которые планировали сбывать их в регионах Сибири и Дальнего Востока. Всего из автомобиля было изъято 18,7 кг мефедрона, расфасованного по пакетам.

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