Володин предложил запретить финансирование «поливающих грязью» Россию

Володин спросил у подписчиков, можно ли запретить «негодяям» зарабатывать за счет России

Вячеслав Володин (Фото: Global Look Press)

Председатель Госдумы Вячеслав Володин устроил в своем телеграм-канале голосование по вопросу, нужно ли запретить «негодяям, поливающим грязью Россию», получать деньги за рекламу, авторские права и из других российских источников.

В опросе три варианта ответа: «да», «нет» и «все равно».

В марте зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев предложил запретить зарабатывать в России иноагентам. Он назвал «аморальным и недопустимым» поведение тех, кто живет «там», но сохранил в России источники дохода, «да еще и совершил уголовное преступление, связанное с дискредитацией наших Вооруженных сил». В частности, Медведев напомнил о писателе Борисе Акунине, по книгам которого в России продолжают «ставить произведения», хотя сам автор «проклинает» действия российской армии на Украине.

По мнению политика, уехавших за границу противников власти нужно лишить источников дохода в России и не пускать обратно «до конца их дней».