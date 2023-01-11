Володин запустил опрос о запрете продажи энергетиков детям

Председатель Госдумы Вячеслав Володин запустил в телеграм-канале опрос о том, стоит ли запретить на общероссийском уровне продажу энергетиков несовершеннолетним.

«Много обращений поступает о вреде энергетиков. Их продажа детям до сих пор разрешена в 28 регионах. Вопрос находится в полномочиях субъектов», — отметил он.

На 8:50 мск в опросе приняли участие 24 тыс. пользователей, 90% проголосовали за запрет. Против выступили 6%, вариант «все равно» выбрали 4%.

Продажа энергетиков на федеральном уровне в России не регламентирована, но регионы могут вводить собственные требования к торговле ими. Законность этого права субъектов Минюст подтвердил в 2016 году.

В конце декабря вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что Минздрав и Минпромторг проработают вопрос о введении запрета на продажу энергетических и тонизирующих напитков несовершеннолетним. По ее поручению создадут рабочую группу для разработки «дорожной карты» по формированию приверженности здоровому образу жизни среди молодежи.

Запрет на производство и продажу слабоалкогольных энергетических напитков действует в России с января 2018 года.



