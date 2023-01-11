Володин запустил опрос о запрете продажи энергетиков детям

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 11 января
EUR ЦБ: 74,54 (-0,53) Инвестиции, 10 янв, 18:55
Курс доллара на 11 января
USD ЦБ: 69,61 (-0,69) Инвестиции, 10 янв, 18:55
Кому и как придется платить корпоративный налог в ОАЭ Pro, 09:09
Зеленский пообещал, что третьей мировой войны не будет Политика, 09:07
«Коммерсантъ» узнал о подготовке броней для вернувшихся ИТ-специалистов Политика, 09:03
Совет директоров «Почты России» назначил нового главу компании Технологии и медиа, 09:00
Что вы знаете о Северном морском пути. Тест РБК и Газпром нефть, 08:59
Минэнерго Казахстана сообщило об одобрении Россией транзита нефти в ФРГ Политика, 08:57
Володин запустил опрос о запрете продажи энергетиков детям Общество, 08:50
Тайм-менеджмент: как больше успевать и не выгореть
За 5 дней вы научитесь использовать разные инструменты управления временем
Купить со скидкой
Уравниловка и круговая порука: что свойственно русской модели управления Pro, 08:43
Протесты в Бразилии: какие экономические причины привели к кризису Pro, 08:30
Где найти небольшой фургон для бизнеса без проблем с запчастями РБК и Газ, 08:29
Цивилев подписал постановление о лишении Галкина региональных наград Политика, 08:11
Картаполов оценил возможности увеличения мобилизационного резерва России Политика, 08:00
Айронмен из «Бэби-клуба»: как наладить бизнес и отношения с женой РБК и Газпромбанк, 07:55
Дептранс сообщил о задержке поездов в Москву на ярославском направлении Общество, 07:39
Общество ,  
0 

Володин запустил опрос о запрете продажи энергетиков детям

Председатель Госдумы Володин запустил опрос о запрете продажи энергетиков детям

Председатель Госдумы Вячеслав Володин запустил в телеграм-канале опрос о том, стоит ли запретить на общероссийском уровне продажу энергетиков несовершеннолетним.

«Много обращений поступает о вреде энергетиков. Их продажа детям до сих пор разрешена в 28 регионах. Вопрос находится в полномочиях субъектов», — отметил он.

На 8:50 мск в опросе приняли участие 24 тыс. пользователей, 90% проголосовали за запрет. Против выступили 6%, вариант «все равно» выбрали 4%.

Продажа энергетиков на федеральном уровне в России не регламентирована, но регионы могут вводить собственные требования к торговле ими. Законность этого права субъектов Минюст подтвердил в 2016 году.

В конце декабря вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что Минздрав и Минпромторг проработают вопрос о введении запрета на продажу энергетических и тонизирующих напитков несовершеннолетним. По ее поручению создадут рабочую группу для разработки «дорожной карты» по формированию приверженности здоровому образу жизни среди молодежи.

Запрет на производство и продажу слабоалкогольных энергетических напитков действует в России с января 2018 года.

 

Читайте на РБК Pro
Какие российские компании растут быстрее всех. Рейтинг РБК
Высший пилотаж: как заполучить вакансию, которая нигде не размещена
Как занять место Coca-Cola и Valio на полках торговых сетей
Что значат изменения в списках «черных» и «белых» стран-юрисдикций
Теги
Дети энергетик Вячеслав Володин Опрос
Материалы по теме
Голикова поручила проработать запрет продажи энергетиков подросткам
Общество
Голикова предложила запретить подросткам аборты без согласия родителей
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter