Медведев призвал лишить иноагентов дохода в России и вспомнил об Акунине

Зампред Совбеза призвал добавить иноагентам к «массе ограничений» запрет на доходы в России. Акунин таким не признан, но Медведев задался вопросом, почему пользуются спросом книги уехавшего и критикующего действия властей писателя

Дмитрий Медведев (Фото: Алексей Майшев / ТАСС)

Необходимо лишить лиц, признанных иностранными агентами, источников дохода в России, для этого нужны изменения в законодательство, заявил экс-президент, зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев, передает «РИА Новости».

Политик назвал «аморальным и недопустимым» действия тех, кто живет «там», но сохранил в России источники дохода, «да еще и совершил уголовное преступление, связанное с дискредитацией наших Вооруженных сил».

«Прямо установить, что лица, признанные иностранными агентами, имеют не только определенный статус — там масса ограничений для них перечислена, — но и не имеют права получать доходы из источников в России. Ну послушайте. Ну это вообще такое абсолютно тоже безнравственное дело», — предложил он.

Медведев сказал, что «есть всякие там граждане» и, хоть нет желания их упомянуть, в «голове крутится пример: какой-нибудь [писатель Борис] Акунин». Экс-президент заявил, что это талантливый писатель, который уехал и «проклинает» Россию, ее действия на Украине и Вооруженные силы. Но при этом в России продолжают «ставить произведения» по его книгам.

Зампред Совбеза напомнил, что недавно вышел сериал «Азазель» по книге писателя о приключениях сыщика Эраста Фандорина: «Ну во-первых, муть, но дело даже не в этом. В четвертый раз поставили. Спрашивается: зачем? Ну закажите подобную антиутопию кому-то».

РБК обратился за комментарием к Борису Акунину.

Борис Акунин в прошлом году стал самым популярным по выручке писателем, сообщал «Литрес» (занимает около 66% рынка цифровых книг). Среди классиков первое место занял Джордж Оруэлл, второе — Эрих Мария Ремарк, третье — Михаил Булгаков. Писатель не признан в России иностранным агентом, но неоднократно отмечал, что из-за санкций не получает выплат за постановки по его книгам в России. В последние годы он живет в Великобритании.

Акунин сообщал, что театры в России заставляют убирать его фамилию с афиш. В прошлом году исправлять постеры пришлось в Росcийском академическом молодежном театре (РАМТ) в Москве и Александринском театре в Санкт-Петербурге. В минувшем феврале писатель рассказал: «Сегодня позвонили из еще одного театра, где идет постановка по моей книжке. Прокуратура настоятельно рекомендует снять имя автора, иначе будут неприятности. Что делать, спрашивает меня бедный театр: снимать имя или закрывать спектакль». Он разрешил убрать свое имя с афиш, чтобы не прекращать постановок, поскольку российские зрители дороги, а те могут идти «даже бесплатно».

В Минкультуры не увидели ничего странного в удалении с афиш фамилии Акунина. «Те деятели культуры, кто в это непростое время покинул страну, отказался от России, кто публично выступил против ее богатой культуры, абсолютно логично друг за другом покидают и наши учреждения, и их афиши», — полагают в министерстве.