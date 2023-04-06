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Политика ,  
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Берлускони перевели в палату интенсивной терапии

Бывшего премьера Италии Берлускони перевели в палату интенсивной терапии на фоне лейкемии
Сильвио Берлускони
Сильвио Берлускони (Фото: Franco Origlia / Getty Images)

Бывшего итальянского премьер-министра и лидера движения «Вперед, Италия» (Forza Italia) Сильвио Берлускони перевели в палату интенсивной терапии из-за легочной инфекции, выявленной на фоне лейкемии. Об этом сообщает газета Corriere della Serra.

Как сообщил личный врач экс-премьера Альберто Дзангрилло, на фоне лейкемии у политика появилась легочная инфекция. «Сильвио Берлускони в настоящее время находится в реанимации для лечения легочной инфекции, развившейся на фоне хронического гематологического заболевания, от которого он страдает уже некоторое время», — сказал он.

Брат политика Паоло, покидая больницу, в которой госпитализирован экс-премьер-министр, сказал, что тот отдыхает и в состоянии 86-летнего Берлускони «есть улучшения». Ранее AP сообщало, что в больницу «Сан-Раффаэле» в Милане приехали родственники политика — его старшая дочь Марина и младший сын Луиджи. Corriere della Serra пишет, что в медучреждении находится и второй сын политика Пьер, чтобы навестить отца. Он не захотел делать какие-либо заявления для прессы.

Утром 6 апреля газета написала, что у политика диагностировали лейкемию и именно это стало причиной его госпитализации 27 марта. 5 апреля Берлускони вновь попал в больницу, его положили в реанимацию кардиологического отделения «Сан-Раффаэле». Экс-премьер начал проходить курс химиотерапии.

Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни заявил, что Берлускони до последнего момента работал в офисе. «Мы надеемся, что лев скоро вернется, чтобы возглавить партию. Он никогда не сдается», — подчеркнул Таяни.

Берлускони ложился на лечение в больницу в январе 2022 года из-за инфекции мочевыводящих путей. В сентябре 2020 года экс-премьер перенес коронавирус с двусторонней пневмонией, в 2019 году — операцию на кишечнике, а в июне 2016 года — операцию на сердце.

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Сильвио Берлускони рак онкология Италия

Сильвио Берлускони

политик, бизнесмен, бывший премьер-министр Италии

29 сентября 1936 года
Пространство выбора
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