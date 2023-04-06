AP узнало о пришедших в больницу к Берлускони членах его семьи

AP: в больницу к Берлускони пришли члены его семьи после выявления у политика лейкемии

Дочь Сильвио Берлускони, Марина, около больницы Сан-Раффаэле (Фото: Claudia Greco / Reuters)

К бывшему итальянскому премьер-министру и лидеру движения «Вперед, Италия» (Forza Italia) Сильвио Берлускони пришли его родственники в больницу после того, как у него была выявлена лейкемия. Об этом сообщает Associated Press.

Берлускони посетили его брат Паоло, старшая дочь Марина и младший сын Луиджи. Как уточняет AP, по прибытии в больницу Паоло не давал комментариев, но позже сказал, что его брат «скала» и справится с трудностями «и на этот раз».

Утром 6 апреля Corriere della Sera сообщила, что у политика диагностировали лейкемию и именно это стало причиной его госпитализации 27 марта. Его должны были выписать на следующий день, но врачи решили оставить Берлускони в больнице до 30 марта. Тогда он проходил не только плановое обследование, но и лечение.

5 апреля 86-летний Берлускони вновь попал в больницу. Как сообщало агентство ANSA, его положили в реанимацию кардиологического отделения больницы «Сан-Раффаэле» в Милане, он прибыл туда с одышкой. Его состояние было стабильным. ANSA и AGI сообщили, что Берлускони начал проходить курс химиотерапии для борьбы с лейкемией в «Сан-Раффаэле».

Сын Сильвио Берлускони, Луиджи и брат Паоло покидают больницу Сан-Раффаэле (Фото: Claudia Greco / Reuters)

В 2016 году Берлускони был госпитализирован из-за сердечной недостаточности, он перенес операцию на сердце. В 2019 году политик попал в больницу с почечными коликами, еще через год у него выявили коронавирус и двустороннюю пневмонию. В 1997 году экс-премьер-министр победил рак простаты.

Берлускони основал Forza Italia в 1994 году, выиграл парламентские выборы и стал премьер-министром. Позже он побеждал на парламентских выборах, в 2011 году он ушел в отставку после серии скандалов и судебного преследования. В сентябре 2022-го победил на выборах в сенат от избирательного округа Монца.