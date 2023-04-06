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Военная операция на Украине ,  
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Экс-посол Украины обвинил Германию в провале минских соглашений

Экс-посол Украины в Германии Мельник обвинил немецкие власти в провале минских соглашений
Андрей Мельник
Андрей Мельник (Фото: Michael Kappeler / DPA / ТАСС)

Минские соглашения провалились во многом из-за действий немецких властей, заявил в интервью «РБК Украина» замминистра иностранных дел и бывший посол в Германии Андрей Мельник.

«Причин было много, но одна из главных, по моему убеждению, заключалась в том, что Германия так и не смогла стать, по словам Бисмарка, «честным маклером». Интересы нейтрального посредника слишком перемешались с собственными эгоистическими интересами, вышедшими в конце концов на первый план, учитывая фундаментальный характер немецко-российских отношений», — считает дипломат.

Он объяснил, что Берлин решил «не раздражать россиян», вместо того чтобы «жестко добиваться от Москвы» безусловного применения условий соглашения. Переговорный процесс, по словам Мельника, «носил сугубо технологический характер».

Минские соглашения заключила Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации в Донбассе — в сентябре 2014 года были подписаны протокол и меморандум, а в феврале 2015 года — Комплекс мер по выполнению минских соглашений («Минск-2»), состоявший из 13 пунктов.

Минские соглашения закрепляли прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии боестолкновения и ряд политических принципов урегулирования. Так, Украина обязывалась принять закон об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей с проведением местных выборов, после чего к Киеву должен был перейти контроль над границей регионов.

Закон об особом статусе Донбасса был принят на Украине в 2014 году и с тех пор ежегодно продлевался Верховной радой. Однако его вступление в силу связывалось с рядом предварительных условий, включая предварительное проведение выборов и вывод «незаконных вооруженных формирований».

22 февраля президент России Владимир Путин заявил, что минских соглашений больше не существует после признания Москвой Донецкой и Луганской народных республик.

В декабре прошлого года экс-канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что соглашения заморозили конфликт в Донбассе, но дали Украине «драгоценное время». С этим согласился и бывший президент Франции Франсуа Олланд. Экс-президент Украины Петр Порошенко говорил, что минские соглашения дали Киеву возможность построить армию и «глобальную проукраинскую антипутинскую коалицию». После этих заявлений Песков назвал минские договоренности «не чем иным, как ширмой, которой они камуфлировали свои намерения подготовить Украину к силовому решению».

По словам Пескова, Путин, в отличие от Порошенко, Меркель и Олланда, приложил много усилий для выполнения договоренностей. Российский президент называл отказ Киева соблюдать соглашения одной из причин начала военной операции на Украине.

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Президент Украины Владимир Зеленский в феврале заявил, что самостоятельно решил отказаться от выполнения минских соглашений, о чем сообщил Меркель и президенту Франции Эмманюэлю Макрону. «Я не увидел в [минских] договоренностях желания сохранить независимость Украине», — сказал он. По его мнению, западные страны «хотели немного утолить аппетиты России за счет Украины».

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