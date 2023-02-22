Песков рассказал об усилиях Путина по минским соглашениям

Песков: в отличие от Порошенко и Меркель Путин сделал очень много для минских соглашений

Президент России в отличие от экс-лидеров Украины, Германии и Франции приложил много усилий, чтобы реализовать минские договоренности и вынудить Киев выполнить взятые на себя обязательства, сказал пресс-секретарь

Президент России Владимир Путин в отличие от бывшего главы Украины Петра Порошенко экс-канцлера Германии Ангелы Меркель и бывшего французского лидера Франсуа Олланда приложил много усилий для выполнения минских соглашений, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков в интервью ТАСС.

«В отличие от них президент Путин сделал очень много и приложил очень много усилий для того, чтобы реализовать эти договоренности и вынудить украинскую сторону выполнить взятые на себя обязательства. Но, к сожалению, сейчас мы уже понимаем, что это было невозможно на тот момент», — сказал представитель Кремля.

На вопрос, готов ли Кремль раскрыть детали переговоров в Минске, Песков ответил отрицательно. Он отметил, что никто из сторон минских договоренностей этого и не делал, а Меркель, Олланд и Порошенко просто заявили, что «серьезно не относились к этим документам» и что соглашения «были ширмой для того, чтобы хорошенько Украину подготовить к войне».

В прошлом декабре Меркель заявила, что соглашения «заморозили» конфликт в Донбассе, но их заключение «дало Украине драгоценное время». Олланд с этим согласился. В январе Порошенко в документальном фильме «Путин против Запада» сказал, что минские соглашения дали Киеву возможность построить армию и «глобальную проукраинскую антипутинскую коалицию». После слов экс-президента Украины Песков назвал минские договоренности «не чем иным, как ширмой, которой они камуфлировали свои намерения подготовить Украину к силовому решению».

Накануне Путин в послании Федеральному собранию заявил, что США и НАТО готовили «порабощенную ими Украину к большой войне» и сейчас признаются в этом «не стесняясь». «Они словно гордятся, упиваются своим вероломством, называя и минские соглашения, и «нормандский формат» дипломатическим спектаклем, блефом», — сказал президент. Все то время, когда «пылал Донбасс», а Россия «искренне» стремилась к мирному урегулированию, западные страны «играли на жизни людей краплеными картами», считает он.