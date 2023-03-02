Госдума одобрила законопроект о нормах провоза табака и вейпов

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Госдума в первом чтении одобрила законопроект, которым предлагается установить нормы провоза гражданами нагреваемого табака и вейпов без маркировки. Об этом свидетельствуют данные системы обеспечения законодательной деятельности.

Документом предлагается внести поправки в ст. 18 закона «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции». Депутаты предложили добавить туда пункт 3.1, который вводит ограничения на перемещение по территории России никотинсодержащей продукции, не маркированной по российскому законодательству.

Так, разрешается иметь при себе не более 200 сигарет, 50 сигар или 250 г табака или всех изделий из табака, вес которых не превышает 250 г, на одного человека. Разрешенное количество изделий с нагреваемым табаком (вейпов) — не более 200, никотинсодержащей продукции (за исключением изделий с нагреваемым табаком) — с общим объемом никотинсодержащей жидкости не более 50 мл на одного человека.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что предложение установить запрет связано с тем, что в России увеличилось количество нелегальной табачной продукции. «Согласно экспертным оценкам, нелегальный рынок никотинсодержащих жидкостей и одноразовых электронных средств доставки никотина (электронные сигареты) ежегодно растет в среднем на 20% и по состоянию на середину 2022 года составляет порядка 90% от общего объема рынка данной продукции в России», — говорится в документе. Как отметили депутаты, предпосылки для роста нелегального рынка создает увеличение акцизов на никотинсодержащую продукцию в России и независимая акцизная политика стран ЕАЭС, из которых в страну идет более дешевая продукция из-за отсутствия таможенных границ.

В конце 2020 года президент Владимир Путин подписал закон, согласно которому гражданам нельзя перевозить свыше 200 сигарет или 250 г табака, немаркированных по законодательству России. В случае превышения нарушителю грозит штраф 15–25 тыс. руб. с конфискацией продукции.