МИД призвал освободить из-под ареста наместника Киево-Печерской лавры

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 5 апреля
EUR ЦБ: 86,72 (+2,1) Инвестиции, 04 апр, 16:28 Курс доллара на 5 апреля
USD ЦБ: 79,36 (+1,41) Инвестиции, 04 апр, 16:28
Кремль допустил встречи Путина с главами новых регионов после Совбеза Политика, 13:00
FAW раскрыл цены на две новинки для России Авто, 12:56
Как не дать бывшему супругу манипулировать детьми при разводе Pro, 12:56
Что ваша онлайн-касса может рассказать о вашем бизнесе РБК и СберБизнес, 12:55
Серия турниров Oceanman поставила условие для допуска пловцов из России Спорт, 12:55
«Яндекс» представил прототип нейросети для генерации картинок Технологии и медиа, 12:52
Военная операция на Украине. Главное Политика, 12:46
Спите по 8 часов, но не высыпаетесь?
На интенсиве РБК Pro вы узнаете, как улучшить качество сна и с легкостью вставать по утрам
Прокачать навык
Село в Белгородской области попало под минометный обстрел Политика, 12:38
Инструменты для роста: воркшоп от МТС Банка РБК +, 12:37
Акции майнеров совершили настоящий прорыв. Что их ждет дальше Pro, 12:37
Кремль ответил на слова посла Китая о риторике в «дружбе без границ» Политика, 12:36
От бухгалтерии до геоаналитики: как помочь своему бизнесу развиваться РБК и СберБизнес, 12:32
В Госдуму внесли законопроект о длинных выходных с 1 по 9 мая в 2023 году Общество, 12:29
Суд оштрафовал Дмитрия Назарова по статье о дискредитации армии Политика, 12:27
Пространство выбора
Подборки квартир под стиль жизни и не только
Полезные статьи чтобы сделать правильный выбор
Мнения экспертов и обзоры рынка недвижимости
Читать
Реклама, ПАО «ПИК СЗ», г. Москва, ул. Баррикадная 19/1, ОГРН 1027739137084
Раскол церкви ,  
0 

МИД призвал освободить из-под ареста наместника Киево-Печерской лавры

МИД: Россия требует освободить наместника Киево-Печерской лавры Павла
Митрополит Павел
Митрополит Павел (Фото: Сергей Чузавков / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Россия требует немедленного освободить наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла (в миру Петр Лебедь) из-под домашнего ареста, следует из заявления спецпредставителя МИДа по вопросам сотрудничества в области обеспечения права на свободу вероисповедания, посла по особым поручениям Геннадия Аскальдовича.

«Глубоко переживаем за судьбу владыки Павла, который, как известно, находится под домашним арестом и в электронных кандалах. Его фигура приобретает для людей доброй воли образ мученика за православную веру. <...> Требуем немедленного освобождения митрополита Павла и предоставления ему соответствующей медицинской помощи», — говорится в сообщении.

В российском МИДе добавили, что беспокоятся за остальных монахов и священников Киево-Печерской лавры, которые «находятся под угрозой физической и моральной расправы».

1 апреля суд Киева назначил митрополиту Павлу домашний арест на два месяца и запретил записывать обращения к верующим. Как объяснил прокурор, с 24 февраля прошлого года митрополит, будучи наместником Киево-Печерской лавры, «оправдывал» действия России, когда общался с прихожанами монастыря. Сам священнослужитель называл дело против себя политическим.

Во время судебного заседания Павлу стало плохо — понизился уровень сахара в крови, — из-за чего слушание на время перенесли. Потом митрополит пожаловался на проблемы с ногами, когда на него хотели надеть электронный браслет. Адвокат священнослужителя сообщил, что защита соберет медицинские документы и обратится в суд для пересмотра решения о ношении браслета.

В январе против Павла завели уголовное дело по ст. 161 и 436 УК Украины (разжигание ненависти на религиозной почве и публичные призывы к развязыванию вооруженного конфликта). Это произошло после того, как во время рождественского богослужения в храме Агапита Печерского он назвал предстоятеля Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополита Епифания «сущим бесом и самосвятом».

Читайте на РБК Pro
В России смягчат налоговую ответственность. Кому простят уголовное дело
Сварить курицу в чайнике: как LinkedIn меняет подход к контенту
Какие бывают типы финансовых директоров. И кого взять на работу
Под напряжением: как электричество поможет вылечить рак

Территория Киево-Печерской лавры принадлежит государству и разделена на две части — Нижнюю и Верхнюю лавры. В Нижней находятся комплекс пещер и действующий монастырь, в Верхней — Национальный историко-культурный заповедник, там же расположены главные храмы — Успенский собор и Трапезная церковь.

В прошлом мае УПЦ объявила о независимости от Московского патриархата, но власти Украины после этого продолжили оказывать на нее давление. УПЦ занимает помещения Киево-Печерской лавры с 2013 года на условиях безвозмездной аренды у государства. В начале марта заповедник заявил о расторжении аренды с монастырем Украинской православной церкви и предписал монахам покинуть лавру.

30 марта правительство Украины аннулировало распоряжение экс-президента страны Виктора Януковича о передаче в безвозмездное пользование обители УПЦ. Министр культуры Александр Ткаченко предложил монахам перейти в Православную церковь Украины (ПЦУ), которую Московский патриархат считает раскольнической.

Служба безопасности Украины предъявила митрополиту Павлу подозрение на фоне спора о выселении служителей УПЦ из Киево-Печерской лавры, из-за этого прихожане устраивали протесты. Павел исключал выселение монахов из обители до окончания разбирательства.

Теги
МИД Киево-Печерская лавра митрополит арест УПЦ Украина
Пространство выбора
Подборки квартир под стиль жизни и не только
Полезные статьи чтобы сделать правильный выбор
Мнения экспертов и обзоры рынка недвижимости
Читать
Реклама, ПАО «ПИК СЗ», г. Москва, ул. Баррикадная 19/1, ОГРН 1027739137084
Материалы по теме
Митрополит Онуфрий возглавит службу УПЦ в Киево-Печерской лавре
Общество
Митрополиту Павлу стало плохо во время судебного заседания в Киеве
Политика
РПЦ назвала «продолжением беззакония» домашний арест митрополита Павла
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter