МИД призвал освободить из-под ареста наместника Киево-Печерской лавры

Митрополит Павел (Фото: Сергей Чузавков / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Россия требует немедленного освободить наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла (в миру Петр Лебедь) из-под домашнего ареста, следует из заявления спецпредставителя МИДа по вопросам сотрудничества в области обеспечения права на свободу вероисповедания, посла по особым поручениям Геннадия Аскальдовича.

«Глубоко переживаем за судьбу владыки Павла, который, как известно, находится под домашним арестом и в электронных кандалах. Его фигура приобретает для людей доброй воли образ мученика за православную веру. <...> Требуем немедленного освобождения митрополита Павла и предоставления ему соответствующей медицинской помощи», — говорится в сообщении.

В российском МИДе добавили, что беспокоятся за остальных монахов и священников Киево-Печерской лавры, которые «находятся под угрозой физической и моральной расправы».

1 апреля суд Киева назначил митрополиту Павлу домашний арест на два месяца и запретил записывать обращения к верующим. Как объяснил прокурор, с 24 февраля прошлого года митрополит, будучи наместником Киево-Печерской лавры, «оправдывал» действия России, когда общался с прихожанами монастыря. Сам священнослужитель называл дело против себя политическим.

Во время судебного заседания Павлу стало плохо — понизился уровень сахара в крови, — из-за чего слушание на время перенесли. Потом митрополит пожаловался на проблемы с ногами, когда на него хотели надеть электронный браслет. Адвокат священнослужителя сообщил, что защита соберет медицинские документы и обратится в суд для пересмотра решения о ношении браслета.

В январе против Павла завели уголовное дело по ст. 161 и 436 УК Украины (разжигание ненависти на религиозной почве и публичные призывы к развязыванию вооруженного конфликта). Это произошло после того, как во время рождественского богослужения в храме Агапита Печерского он назвал предстоятеля Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополита Епифания «сущим бесом и самосвятом».

Территория Киево-Печерской лавры принадлежит государству и разделена на две части — Нижнюю и Верхнюю лавры. В Нижней находятся комплекс пещер и действующий монастырь, в Верхней — Национальный историко-культурный заповедник, там же расположены главные храмы — Успенский собор и Трапезная церковь.



В прошлом мае УПЦ объявила о независимости от Московского патриархата, но власти Украины после этого продолжили оказывать на нее давление. УПЦ занимает помещения Киево-Печерской лавры с 2013 года на условиях безвозмездной аренды у государства. В начале марта заповедник заявил о расторжении аренды с монастырем Украинской православной церкви и предписал монахам покинуть лавру.



30 марта правительство Украины аннулировало распоряжение экс-президента страны Виктора Януковича о передаче в безвозмездное пользование обители УПЦ. Министр культуры Александр Ткаченко предложил монахам перейти в Православную церковь Украины (ПЦУ), которую Московский патриархат считает раскольнической.

Служба безопасности Украины предъявила митрополиту Павлу подозрение на фоне спора о выселении служителей УПЦ из Киево-Печерской лавры, из-за этого прихожане устраивали протесты. Павел исключал выселение монахов из обители до окончания разбирательства.