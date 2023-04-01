Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 1 апреля
EUR ЦБ: 84,11 (+0,35) Инвестиции, 31 мар, 16:54 Курс доллара на 1 апреля
USD ЦБ: 77,32 (+0,24) Инвестиции, 31 мар, 16:54
Из турецкого Трабзона в Сочи пустят паром после девятилетнего перерыва Общество, 23:33
Полиция применила водометы на вновь вспыхнувших протестах в Израиле Политика, 23:31
Суд не разрешил митрополиту Павлу посещать лавру во время ареста Политика, 23:08
Митрополит Павел пожаловался на здоровье при попытке надеть браслет Политика, 23:00
На месте трехэтажного H&M на Тверской открылся магазин «Глория Джинс» Бизнес, 22:17
WSJ сообщила о «слежке российских силовиков за журналистом Гершковичем» Политика, 21:54
Кадыров наградил Бастрыкина орденом Ахмата Кадырова Политика, 21:52
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Умер бывший абсолютный чемпион мира по боксу Кен Бьюкенен Спорт, 21:43
«Бавария» победила дортмундскую «Боруссию» в дебютном матче Тухеля Спорт, 21:23
Пятеро россиян пострадали в ДТП на Кубе Политика, 21:15
Армения ответила на опасения России из-за присоединения к договору о МУС Политика, 21:14
Группу «Сплин» убрали из списка участников фестиваля «Ветер Сибири» Общество, 21:10
«Зенит» 12-й раз подряд обыграл дома «Урал» и укрепил лидерство в РПЛ Спорт, 20:54
В допинг-пробах двух игроков из системы клуба КХЛ нашли мельдоний Спорт, 20:45
Политика ,  
0 

Митрополит Павел пожаловался на здоровье при попытке надеть браслет

Митрополит Павел пожаловался на проблемы с ногами, когда на него хотели надеть браслет
Адвокат наместника Киево-Печерской лавры попросил вызвать врача в суд. В итоге браслет на митрополита надели. Суд отправил его под домашний арест на два месяца

Наместник Киево-Печерской лавры, митрополит Павел (Петр Лебедь) пожаловался на здоровье, когда на него хотели надеть электронный браслет, сообщает «Суспільне».

Его адвокат попросил вызвать врача в суд, чтобы тот удостоверил, что сделать это нельзя.

«Украинская правда» также пишет, что на наместника Киево-Печерской лавры не могли надеть браслет из-за жалоб на проблемы с ногами. После того как ему измерили ногу, браслет все-таки надели.

Решение суда о домашнем аресте митрополит Павел назвал «политическим заказом» и отметил, что не будет ни с кем «сводить счеты» и принимает все «как волю божью».

Шевченковский суд Киева отправил священнослужителя под круглосуточный домашний арест на два месяца. Его обвинили в разжигании межрелигиозной розни, а также оправдании действий России на Украине. Адвокат сообщил, что защита соберет медицинские документы и обратится в суд для пересмотра решения о ношении браслета, сообщается в телеграм-канале Украинской православной церкви (УПЦ).

Домашний арест наместник проведет в селе Воронки Бориспольского района. Судья отклонил просьбу защиты разрешить ему посещать богослужения в Киево-Печерской лавре.

Читайте на РБК Pro
Как инвестору подготовиться к новому мировому кризису. Мнения аналитиков
«Картина — это отражение моей внутренней жизни»: Джим Керри — о живописи
Почему серым кардиналом в компании часто оказывается финансовый директор
Какие компании и отрасли могут резко вырасти за счет нейросетей

Суд должен был избрать меру пресечения еще днем 1 апреля, однако митрополит пожаловался на плохое самочувствие — у него понизился уровень сахара в крови — и его увезли в больницу. Заседание сначала перенесли на 3 апреля, но потом митрополита принудительно вызвали в суд.

Авторы
Теги
Елена Чернышова
митрополит УПЦ Киево-Печерская лавра домашний арест
Материалы по теме
РПЦ назвала «продолжением беззакония» домашний арест митрополита Павла
Общество
Митрополит УПЦ прибыл в офис Зеленского из-за выселения монахов из лавры
Общество
Митрополит ПЦУ назвал условие служения монахов в Киево-Печерской лавре
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter