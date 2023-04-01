Митрополит Павел пожаловался на здоровье при попытке надеть браслет

Митрополит Павел пожаловался на проблемы с ногами, когда на него хотели надеть браслет

Адвокат наместника Киево-Печерской лавры попросил вызвать врача в суд. В итоге браслет на митрополита надели. Суд отправил его под домашний арест на два месяца

Наместник Киево-Печерской лавры, митрополит Павел (Петр Лебедь) пожаловался на здоровье, когда на него хотели надеть электронный браслет, сообщает «Суспільне».

Его адвокат попросил вызвать врача в суд, чтобы тот удостоверил, что сделать это нельзя.

«Украинская правда» также пишет, что на наместника Киево-Печерской лавры не могли надеть браслет из-за жалоб на проблемы с ногами. После того как ему измерили ногу, браслет все-таки надели.

Решение суда о домашнем аресте митрополит Павел назвал «политическим заказом» и отметил, что не будет ни с кем «сводить счеты» и принимает все «как волю божью».

Шевченковский суд Киева отправил священнослужителя под круглосуточный домашний арест на два месяца. Его обвинили в разжигании межрелигиозной розни, а также оправдании действий России на Украине. Адвокат сообщил, что защита соберет медицинские документы и обратится в суд для пересмотра решения о ношении браслета, сообщается в телеграм-канале Украинской православной церкви (УПЦ).

Домашний арест наместник проведет в селе Воронки Бориспольского района. Судья отклонил просьбу защиты разрешить ему посещать богослужения в Киево-Печерской лавре.

Суд должен был избрать меру пресечения еще днем 1 апреля, однако митрополит пожаловался на плохое самочувствие — у него понизился уровень сахара в крови — и его увезли в больницу. Заседание сначала перенесли на 3 апреля, но потом митрополита принудительно вызвали в суд.