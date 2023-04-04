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Гибель военкора Татарского ,  
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Военкора Татарского похоронят 8 апреля на Троекуровском кладбище в Москве

ТАСС: военкора Татарского похоронят 8 апреля на Троекуровском кладбище в Москве
Фото: Максим Шеметов / Reuters
Фото: Максим Шеметов / Reuters

Военного корреспондента Владлена Татарского (настоящее имя Максим Фомин) похоронят на Троекуровском кладбище в Москве, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в военных кругах, знакомый с пожеланиями близких погибшего.

«Татарского похоронят на Троекуровском кладбище. Дата пока неизвестна», — сказал собеседник агентства.

Друг погибшего музыкант Аким Апачев рассказал «РИА Новости», что похороны состоятся 8 апреля.

Татарский (настоящее имя — Максим Фомин) погиб 2 апреля при взрыве в петербургском кафе «Патриот-бар», где проходил его творческий вечер. В результате произошедшего также пострадали 40 человек.

Согласно одной из версий следствия, взрывное устройство было спрятано внутри статуэтки, которую на мероприятие с Татарским принесла девушка, представившаяся Анастасией. Она вручила военкору коробку и села в зале. После взрыва ей удалось скрыться. По данным источника РБК, взрывное устройство имело мощность от 300 до 450 г в тротиловом эквиваленте, его привели в действие дистанционно.

На следующий день в Санкт-Петербурге задержали Дарью Трепову. В ходе допроса она признала, что передала начиненную взрывчаткой статуэтку Татарскому.

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СК переквалифицировал уголовное дело о взрыве со статьи «убийство» на «теракт». Национальный антитеррористический комитет заявил, что взрыв организовали «спецслужбы Украины» с привлечением «агентуры из числа лиц, сотрудничающих с так называемым Фондом борьбы с коррупцией» (ФБК, признан в России экстремистской организацией и запрещен, также признан иноагентом).

На Украине произошедшее назвали «внутренним терроризмом», а ФБК заявил, что не занимается терроризмом.

4 апреля Треповой предъявили обвинение по п. «б» ч. 3 ст. 205, ч. 4 ст. 222.1 УК РФ (террористический акт, совершенный организованной группой, повлекший умышленное причинение смерти человеку; незаконное ношение взрывчатых устройств, совершенное организованной группой). Следствие ходатайствует о ее аресте.

Татарский освещал военные действия на Украине. Президент Владимир Путин посмертно наградил его орденом Мужества.

Теги
Владлен Татарский похороны Троекуровское кладбище
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