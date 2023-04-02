Рогов сообщил о пострадавшей в результате обстрела Мелитополя

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В результате обстрела Мелитополя пострадал как минимум один человек, сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в своем телеграм-канале.

По его словам, женщина получила ранения. При обстреле повреждения получили локомотивное депо и расположенный рядом многоэтажный дом. У здания снесло часть крыши, в нескольких квартирах выбиты стекла.

Мелитополь попал под обстрел около 10:00 мск. По словам Рогова, украинские военные нанесли удар из РСЗО HIMARS с территории города Орехова, который находится под контролем ВСУ. «Всего было семь залпов. В небе над городом ПВО России сбила шесть реактивных снарядов», — написал он.

Мелитополь регулярно подвергается ударам. В последний раз город попал под обстрел 29 марта. Тогда повреждения получили объекты системы электроснабжения и локомотивное депо, в городе и двух населенных пунктах временно отключилось электричество.

В тот же день полиция получила сообщения о минировании нескольких мелитопольских учреждений, включая МГУ имени А.С. Макаренко. Людей из зданий эвакуировали.

Запорожская область вошла в состав России после референдума в конце сентября прошлого года. Мелитополь в начале марта официально стал административным центром региона. Город Запорожье остается под контролем украинских сил.