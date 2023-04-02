Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 1 апреля
EUR ЦБ: 84,11 (+0,35) Инвестиции, 31 мар, 16:54 Курс доллара на 1 апреля
USD ЦБ: 77,32 (+0,24) Инвестиции, 31 мар, 16:54
Джошуа выиграл первый бой после двух поражений от Усика Спорт, 11:35
В США идентифицировали найденные в озере Мид человеческие останки Общество, 11:31
Ликсутов оценил итоги десяти лет работы транспортной карты «Тройка» Город, 11:30
Рогов сообщил о пострадавшей в результате обстрела Мелитополя Политика, 11:23
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 11:21
Бизнес способен на большее: как делать отчет для налоговой одной кнопкой РБК и СберБизнес, 11:18
Москвичка проиграла финал турнира WTA выступившей против россиян Квитовой Спорт, 11:16
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Что случилось в мире Hi-Tech: от новинок Meizu до iPhone 15 Life, 11:00
Netflix против Disney: кто выживет на сжимающемся рынке видеостриминга Pro, 11:00
Суд приостановил работу Англо-Американской школы Москвы Общество, 10:54
Ферстаппен выиграл гонку «Формулы-1» в Австралии с несколькими авариями Спорт, 10:43
Bloomberg предупредил о смене правительств в ЕС из-за украинского зерна Политика, 10:40
Как управлять мозгом с помощью дыхания: четыре полезных инструмента Pro, 10:39
Когда не стоит брать кредит, и как правильно его погасить РБК и банк Ренессанс, 10:32
Военная операция на Украине ,  
0 

Рогов сообщил о пострадавшей в результате обстрела Мелитополя

Рогов: в результате обстрела Мелитополя пострадала женщина
Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

В результате обстрела Мелитополя пострадал как минимум один человек, сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в своем телеграм-канале.

По его словам, женщина получила ранения. При обстреле повреждения получили локомотивное депо и расположенный рядом многоэтажный дом. У здания снесло часть крыши, в нескольких квартирах выбиты стекла.

Мелитополь попал под обстрел около 10:00 мск. По словам Рогова, украинские военные нанесли удар из РСЗО HIMARS с территории города Орехова, который находится под контролем ВСУ. «Всего было семь залпов. В небе над городом ПВО России сбила шесть реактивных снарядов», — написал он.

Мелитополь регулярно подвергается ударам. В последний раз город попал под обстрел 29 марта. Тогда повреждения получили объекты системы электроснабжения и локомотивное депо, в городе и двух населенных пунктах временно отключилось электричество.

В тот же день полиция получила сообщения о минировании нескольких мелитопольских учреждений, включая МГУ имени А.С. Макаренко. Людей из зданий эвакуировали.

Запорожская область вошла в состав России после референдума в конце сентября прошлого года. Мелитополь в начале марта официально стал административным центром региона. Город Запорожье остается под контролем украинских сил.

Читайте на РБК Pro
Вклады в юанях: почему ставки по ним растут и что будет дальше
Какие квартиры сейчас покупают в России обладатели сверхкрупных бюджетов
Как россиянам получить юридическую помощь в ЕС в условиях санкций
Как перестать нервничать во время поиска работы: 5 советов

Рогов сообщил о пострадавшей в результате обстрела Мелитополя
Рогов сообщил о пострадавшей в результате обстрела Мелитополя

Теги
Владимир Рогов пострадавшие раненые
Материалы по теме
В Мелитополе эвакуировали людей из-за сообщений о минировании
Политика
В Мелитополе после обстрела аварийно отключили электричество
Политика
Здание колледжа в Мелитополе повредило при обстреле
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter