Рогов заявил о стягивании вооружения ВСУ на запорожский фронт
ВСУ стягивают западную бронетехнику и вооружения на линию соприкосновения в Запорожской области. Об этом сообщил «РИА Новости» член главного совета администрации региона Владимир Рогов.
«Украинские войска активно стягивают западную бронетехнику и вооружение. Это в том числе гаубицы M777, HIMARS, танки, включая французские AMX-10RC», — рассказал он.
По словам Рогова, такие вооружение и техника могут позволить Киеву организовать наступление.
Рогов уже предупреждал, что Украина может начать наступление в Запорожской области. В начале марта он сообщал, что Киев формирует ударную группировку для наступления на находящуюся под контролем российских сил часть Запорожской области, чтобы выйти к побережью Азовского моря.
24 марта чиновник заявил, что украинские военные готовят наступление в районе Орехова, стягивая туда дополнительные резервы и бронетехнику. После он сообщил, что наступление ВСУ в этом районе было сорвано.