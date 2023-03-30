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Рогов заявил о стягивании вооружения ВСУ на запорожский фронт

Рогов заявил о стягивании вооружения и военной техники ВСУ на запорожский фронт
Фото: John Moore / Getty Images
Фото: John Moore / Getty Images

ВСУ стягивают западную бронетехнику и вооружения на линию соприкосновения в Запорожской области. Об этом сообщил «РИА Новости» член главного совета администрации региона Владимир Рогов.

«Украинские войска активно стягивают западную бронетехнику и вооружение. Это в том числе гаубицы M777, HIMARS, танки, включая французские AMX-10RC», — рассказал он.

По словам Рогова, такие вооружение и техника могут позволить Киеву организовать наступление.

Рогов уже предупреждал, что Украина может начать наступление в Запорожской области. В начале марта он сообщал, что Киев формирует ударную группировку для наступления на находящуюся под контролем российских сил часть Запорожской области, чтобы выйти к побережью Азовского моря.

24 марта чиновник заявил, что украинские военные готовят наступление в районе Орехова, стягивая туда дополнительные резервы и бронетехнику. После он сообщил, что наступление ВСУ в этом районе было сорвано.

Теги
Владимир Рогов Запорожская область вооружение Украина
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