В Одессе прогремело несколько взрывов, в городе звучит воздушная тревога

Серия взрывов прогремела в Одессе, передают УНИАН и Суспiльне в телеграм-каналах.

Первый взрыв, по данным Суспiльне, прозвучал около 01:14 по местному времени. Спустя четыре минуты издание сообщило о второй серии взрывов. В одном из районов города, по его данным, после этого начался пожар. Телеграм-канал Readovka передает, что горит аэропорт «Школьный».

Спикер оперативного штаба одесской областной военной администрации Сергей Братчук после этого призвал граждан направиться в укрытия, пишет агентство. На всей территории Одесской области около 01:24 объявили воздушную тревогу, следует из данных сервисов, отслеживающих такие оповещения.

Местная администрация в телеграм-канале сообщила о взрывах в Одессе и Одесском районе, а также работе системы ПВО.

Москва с октября 2022 года начала наносить удары по энергетической и военной инфраструктуре Украины. Президент России Владимир Путин называл эти удары ответом на действия Киева, в том числе на теракт на Крымском мосту, в организации которого он обвинил украинские спецслужбы. Киев свою причастность ко взрыву на мосту отрицает.

В последний раз Минобороны отчитывалось об ударе по украинским объектам военной инфраструктуры в начале марта. Он стал ответом на нападение диверсантов на Брянскую область. «Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены», — заявляли в ведомстве.

Утром 2 марта власти Брянской области сообщили о нападении диверсионно-разведывательной группы на села Любечане и Сушаны (оба расположены у границы, в 20 км друг от друга). Диверсанты обстреляли автомобиль, в результате погибли два человека, десятилетний мальчик получил ранение. Путин назвал произошедшее терактом.