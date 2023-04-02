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Боррель назвал председательство России в СБ ООН подходящим ко Дню дурака

Боррель: председательство России в Совбезе ООН подходит для Дня дурака

Евросоюз выступит против любых злоупотреблений России в ходе ее председательства в Совете безопасности ООН, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

«Переход председательства в Совете безопасности ООН к России подходит для Дня дурака. Несмотря на то, что Россия является постоянным членом Совета Безопасности, она постоянно нарушает саму суть правовых рамок ООН», — написал он в Twitter.

Председательство в Совбезе ООН, согласно уставу, ежемесячно переходит от одного члена СБ к другому, очередность определяется в английском алфавитном порядке. Россия 1 апреля сменила на этом посту Мозамбик.

Совет безопасности ООН состоит из 15 членов: пяти постоянных (Великобритания, Китай, Россия, США и Франция) и десяти непостоянных, избирающихся на двухгодичный срок (на данный момент это Албания, Бразилия, Габон, Гана, Мальта, Мозамбик, Объединенные Арабские Эмираты, Швейцария, Эквадор и Япония).

Официально ни один из членов Совбеза ООН не призывал к бойкоту российского председательства. Однако до этого не раз звучали заявления о необходимости исключить Россию из членов СБ. Тем не менее в Белом доме отмечали, что не видят международно-правовых путей для этого.

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова говорила, что сценарий с исключением России из Совбеза ООН «нереализуем», «если мы говорим о праве».

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В США высказывали опасения, что Россия «продолжит использовать свое место в СБ для распространения дезинформации, а также попытается отвлечь внимание и оправдать свои действия на Украине».

Постпред России при ООН Василий Небензя заявлял, что в ходе председательства Москвы в СБ знаковые заседания будут посвящены темам многополярности, ближневосточного урегулирования и проблеме неконтролируемого экспорта оружия.

Зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский сказал, что Москва будет «честным брокером» во время председательства в СБ ООН, каковым и была в феврале прошлого года.

Теги
Жозеп Боррель ЕС Совбез ООН 1 апреля
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