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Трамп заявил, что его задержат
Трамп сообщил о своем предстоящем задержании 21 марта и призвал к протестам
Дональд Трамп
Экс-президент США Дональд Трамп сообщил, что ожидает своего задержания 21 марта. Об этом политик написал на странице в социальной сети Truth Social, передает Reuters.
Президент написал, что благодаря «незаконным утечкам» из офиса окружного прокурора Манхэттена выяснил, что 21 марта его должны задержать. В чем именно его обвиняет прокуратура, Трамп не уточнил. Политик призвал сторонников к протестам.
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