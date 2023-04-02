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Конгрессмен США заявил об «эпической катастрофе» на Украине

Конгрессмен Госар: вмешательство США в конфликт на Украине привело к эпической катастрофе
Пол Госар
Пол Госар (Фото: Rod Lamkey / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Вмешательство США в конфликт на Украине привело к «эпической катастрофе», заявил член палаты представителей американского конгресса от Республиканской партии и штата Аризона Пол Госар. Его цитирует The Iowa Standart.

«Американское участие в конфликте между Россией и Украиной стало эпической катастрофой. <…> Каждый день без мира — это еще один день, ставящий под угрозу хрупкую безопасность, которой мир наслаждался на протяжении десятилетий, не подвергаясь риску разрушительного воздействия ядерного оружия» — сказал конгрессмен.

Госар рассказал, что направил письмо председателю комитета по ассигнованиям палаты представителей США Кей Грейнджер с просьбой не выделять «ни цента» на вооружения для Киева. Он призвал направить средства США на удовлетворение внутренних потребностей.

Члены Республиканской партии США, которая с января контролирует нижнюю палату конгресса, регулярно критиковали предоставление Вашингтоном военной помощи Украине. Конгрессвумен Марджори Тейлор сравнивала Украину с «51-м штатом США» из-за объема выделенных средств. «Когда люди видят 13-процентное повышение цен на продукты, удвоение счетов за энергию, коммунальные услуги; если вы живете в приграничном регионе и вокруг мигранты и фентанил, то Украина — самое последнее, о чем вы думаете», — говорил другой член палаты представителей от Республиканской партии Келли Армстронг. При этом лидер республиканского меньшинства в сенате Митч Макконнелл призывал администрацию президента Джо Байдена увеличить военную помощь Украине.

Согласно октябрьскому опросу Reuters/Ipsos, 73% американцев, в том числе 81% демократов и 66% республиканцев, выступают за то, чтобы США продолжали оказывать Украине поддержку. Результаты исследования The Wall Street Journal в ноябре показали, что около 30% американцев считают объем выделенной Киеву помощи слишком большим, причем среди сторонников республиканцев этот показатель достиг 48%.

Теги
Украина США вмешательство военная помощь Конгресс США палата представителей США Республиканская партия
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