Число жертв торнадо в восточных штатах США возросло до 22

По меньшей мере 22 человека погибли в результате торнадо, обрушившихся на восточные штаты США, власти объявили в регионе чрезвычайное положение для ликвидации ущерба, сообщает CNN.

В округе Макнейри в Теннесси жертвами бедствия стали семь человек, сообщил глава окружного управления по чрезвычайным ситуациям Аллен Стрикленд. По данным центра чрезвычайных операций округа Сассекс штата Делавэр, при обрушении здания в результате шторма погиб один человек.

В Индиане жертвами шторма стали три человека, сообщил сержант полиции штата Мэтт Эймс. В округе Мэдисон, штат Алабама, погиб один человек и пострадали пятеро. По данным Агентства по чрезвычайным ситуациям штата Миссисипи, в округе Понтоток один человек погиб и еще четверо получили ранения.

В Иллинойсе три человека погибли в результате обрушения жилого дома в округе Кроуфорд, сообщил представитель Агентства по чрезвычайным ситуациям штата Кевин Сур. Еще один человек погиб при обрушении крыши в театре Apollo на концерта хеви-метал-группы Morbid Angel в Бельвидере на севере штата. На момент обрушения крыши в здании находились более 200 человек, 28 из их были госпитализированы, рассказал начальник пожарной охраны города Шон Шадл.

В Арканзасе в результате бедствия погибли пять человек: четверо в городе Уинн и еще один в Северном Литл-Роке. По меньшей мере 50 человек были отправлены в больницы округа Пуласки в Арканзасе, сообщила представитель округа Мэдлин Робертс.

Штормы разразились через неделю после того, как торнадо обрушился на штаты Миссисипи и Алабама и унес жизни по меньшей мере 26 человек.