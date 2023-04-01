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После торнадо в Арканзасе погиб один человек и более 50 пострадали
Один человек погиб и более 50 пострадали после торнадо в штате Арканзас в США
В городе Норт-Литл-Рок в американском штате Арканзас в результате торнадо погиб один человек, сообщила телеканалу CNN представитель Управления по чрезвычайным ситуациям по округу Пуласки Мадлен Робертс. Кроме того, еще около 50 человек в округе Пуласки госпитализированы, добавила она.
При этом мэр города Литл-Рок Фрэнк Скотт-младший написал в Twitter, что в больницы доставили по меньшей мере 24 человека.
Помимо Арканзаса, торнадо затронул еще несколько штатов — Иллинойс, Индиану, Кентукки, Теннесси, Миссури, Миссисипи и Луизиану.
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