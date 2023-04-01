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При обрушении крыши после торнадо в США погиб один человек

Один человек погиб и 28 ранены после обрушении крыши на концерте Morbid Angel в Иллинойсе

В городе Белвидир в американском штате Иллинойс во время концерта хэви-метал группы Morbid Angel обрушилась крыша, в результате чего один человек погиб, еще 28 получили ранения, сообщает Fox59.

Выступление музыкантов проходило в театре Аполло, в момент обрушения в помещении находилось около 260 человек, рассказали организаторы мероприятия.

По словам начальника пожарной охраны Белведера Шона Шадла, пятерых человек доставили в больницу с тяжелыми травмами, 18 человек — с травмами средней степени тяжести и еще пятерых с легкими травмами.

Иллинойс был одним из нескольких штатов США, откуда накануне поступали сообщения о торнадо. Наибольший урон получил штат Арканзас, где, по последним данным, погибли трое человек, более 50 пострадали. В городе Литл-Рок повреждены по меньшей мере 2,1 тыс. домов, сообщал мэр Фрэнк Скотт-младший. По данным сервиса PowerOutage, который отслеживает отключения электроэнергии, в пятницу, 31 марта, без электричества остались более 75 тыс. потребителей в Арканзасе. Сообщения о торнадо также поступали из Теннесси, Миссисипи, Айовы и Висконсина.

Теги
США Иллинойс обрушение крыши концерты
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