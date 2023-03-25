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В США из-за торнадо погибли 23 человека

В американском штате Миссисипи из-а торнадо погибли 23 человека
Последствия торнадо в Роллинг-Форке
Последствия торнадо в Роллинг-Форке (Фото: WxZachary / Twitter)

На американский штат Миссисипи обрушился торнадо, в результате которого погибли 23 человека, пострадали десятки и четверо пропали без вести, сообщает агентство по чрезвычайным ситуациям штата в Twitter.

«К сожалению, ожидается, что эти цифры изменятся», — говорится в публикации. Спасательные работы продолжаются.

Больше всего пострадали города Силвер-Сити и Роллинг-Форк: жительница последнего заявила CNN, что населенный пункт полностью уничтожен. Метеорологическая служба до этого предупреждала о торнадо в этих городах, а также близлежащей Ангилье.

По словам коронера округа Шарки, где расположен Роллинг-Форк, Анджелии Истон, в регионе зафиксировано по меньшей мере 13 смертей. Еще трое погибли, по меньшей мере два человека находятся в критическом состоянии в округе Хамфрис, где расположен Силвер-Сити, сообщил CNN директор по чрезвычайным ситуациям Ройс Стид.

В округе Кэрролл три человека погибли в одном доме, рассказал телеканалу коронер Марк Стайлз, добавив, что, похоже, они погибли в результате торнадо. Кроме того, по словам коронера Алана Герли, два человека погибли в округе Монро на северо-востоке Миссисипи.

По данным Национальной метеорологической службы, торнадо двигался со скоростью 80 км/ч, когда оказался над Роллинг-Форком. Как отмечает CNN, стихийное бедствие затронуло также штаты Алабама и Теннесси: там наблюдаются проблемы с электричеством. Согласно порталу PowerOutage, в Миссисипи без света остаются более 15,3 тыс. абонентов, в Алабаме — свыше 19 тыс., а в Теннесси — почти 45,5 тыс.

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По информации Fox Weather, первый крупный торнадо начался в Роллинг-Форке и оттуда продвигался на северо-восток через Силвер-Сити.

Из данных Центра прогнозирования штормов следует, что за последние сутки в Миссисипи и Алабаме было зарегистрировано по меньшей мере 11 сообщений о торнадо. До сих пор неясно, являются ли разрушения результатом одного продолжительного торнадо или нескольких торнадо.

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