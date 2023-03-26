Торнадо в Миссисипи и Алабаме унесли жизни 26 человек

В результате мощного урагана в США, прошедшего в Миссисипи, по меньшей мере погибли 25 человек, еще один умер в Алабаме — штате, который также получил масштабные повреждения из-за сильного ветра. Об этом сообщает Reuters.

По словам метеоролога из Национальной метеорологической службы в Джексоне, городе Миссисипи, торнадо шел по земле около часа и проложил путь разрешений около 274 км, уничтожая сотни зданий. Больше всего от урагана пострадал город Роллинг-Форк с населением 1700 человек. Дома в нем превращены в руины, деревья — выломаны, а автомобили отброшены в разные стороны. Водонапорная башня города упала на землю, уточняет Reuters.

Вице-губернатор Миссисипи Тейт Ривз в своем Twitter описал последствия торнадо как трагедию. «Мы знаем, что многие жители ранены. Поисково-спасательные отряды продолжают работать. Потеря будет ощущаться в этих городах навсегда», — сказал Ривз. Он объявил в округах штата чрезвычайное положение и провел переговоры с президентом Джо Байденом. По словам Ривза, Байден заверил власти Миссисипи, что им будет оказана помощь.

В Алабаме погиб мужчина, живший в трейлере. Он перевернулся, а житель штата скончался от полученных травм. По состоянию на полдень субботы, это единственная зарегистрирована в Алабаме смерть после прошедшего торнадо.