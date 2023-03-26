Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Партнерский форум

МТС Платформа 2023

Реклама, ПАО «МТС», 18+
Лента новостей
Курс евро на 25 марта
EUR ЦБ: 82,39 (-0,75) Инвестиции, 24 мар, 16:09 Курс доллара на 25 марта
USD ЦБ: 76,45 (+0,14) Инвестиции, 24 мар, 16:09
Торнадо в Миссисипи и Алабаме унесли жизни 26 человек Общество, 04:15
Гондурас разорвал дипломатические отношения с Тайванем Политика, 04:03
Мурашко сообщил о механизмах для предотвращения дефицита лекарств Общество, 03:42
Кадыров посетил расположение полка «Север» Политика, 03:15
Трамп заявил, что США превратились в «банановую республику» Политика, 03:06
Министр обороны Израиля призвал прекратить судебную реформу Политика, 02:51
Bloomberg оценил потери венчурного рынка из-за краха SVB Финансы, 02:25
Харизма: как ее развивать и располагать к себе людей
На интенсиве РБК Pro за 5 дней вы научитесь поддерживать любой разговор и вызывать симпатию даже у тех, кто вам не нравится
Прокачать навык
Между орбитами Земли и Луны пролетит огромный астероид Технологии и медиа, 02:19
«Роскосмос» начал прорабатывать возможность изучения Марса без ЕКА Технологии и медиа, 01:49
В США не увидели причин для изменения ядерных сил из-за планов России Политика, 01:30
США вернули Греции монету времен Юлия Цезаря с Брутом на аверсе Общество, 01:09
Чемпион лиги Нурмагомедова нокаутировал чемпиона мира по ММА Спорт, 01:01
Брюссель и Берлин договорились о будущем топлива в автомобилях Технологии и медиа, 01:00
В Федерации фразой «рассчитывали на большее» подвели итоги ЧМ по боксу Спорт, 00:59
Общество ,  
0 

Торнадо в Миссисипи и Алабаме унесли жизни 26 человек

Торнадо в американских штатах Миссисипи и Алабама унесли жизини 26 человек

В результате мощного урагана в США, прошедшего в Миссисипи, по меньшей мере погибли 25 человек, еще один умер в Алабаме — штате, который также получил масштабные повреждения из-за сильного ветра. Об этом сообщает Reuters.

По словам метеоролога из Национальной метеорологической службы в Джексоне, городе Миссисипи, торнадо шел по земле около часа и проложил путь разрешений около 274 км, уничтожая сотни зданий. Больше всего от урагана пострадал город Роллинг-Форк с населением 1700 человек. Дома в нем превращены в руины, деревья — выломаны, а автомобили отброшены в разные стороны. Водонапорная башня города упала на землю, уточняет Reuters.

Вице-губернатор Миссисипи Тейт Ривз в своем Twitter описал последствия торнадо как трагедию. «Мы знаем, что многие жители ранены. Поисково-спасательные отряды продолжают работать. Потеря будет ощущаться в этих городах навсегда», — сказал Ривз. Он объявил в округах штата чрезвычайное положение и провел переговоры с президентом Джо Байденом. По словам Ривза, Байден заверил власти Миссисипи, что им будет оказана помощь.

В Алабаме погиб мужчина, живший в трейлере. Он перевернулся, а житель штата скончался от полученных травм. По состоянию на полдень субботы, это единственная зарегистрирована в Алабаме смерть после прошедшего торнадо.

Теги
США торнадо Алабама Миссисипи погибшие
Материалы по теме
Байден объявил режим бедствия в штате Джорджия из-за штормов и торнадо
Общество
В Москве объявили штормовое предупреждение из-за риска половодья
Общество
У берегов Кубани при шторме переломился сухогруз
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter