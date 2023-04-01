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Торнадо обрушились на восточные штаты США. Видео

Появились кадры торнадо в восточных штатах США

Торнадо обрушились на восточные штаты США. Видео
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Торнадо обрушились на восточные штаты США в конце марта. Среди пострадавших штатов — Миссисипи, Арканзас, Алабама, Иллинойс и другие. Сообщения о торнадо также поступали из Теннесси, Айовы и Висконсина. По данным Национальной метеорологической службы, на территориях, которые затронул торнадо, проживает более 28 млн человек.

Телеканал ABC сообщает о восьми погибших и десятках пострадавших на территории трех штатов. В Арканзасе, согласно последним данным, 50 человек пострадали, пятеро погибли. Один человек погиб и 28 пострадали в Иллинойсе при обрушении крыши на концерте хэви-метал группы Morbid Angel. Еще двое погибли в Индиане, передает ABC.

Очередной торнадо прошел через Арканзас накануне вечером, также явление затронуло Иллинойс.

Арканзас пострадал сильнее других американских штатов. Губернатор региона Сара Хакаби Сандерс ввела в штате режим чрезвычайного положения. Ущерб Арканзасу она назвала «значительным».

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