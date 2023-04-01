Суд не разрешил наместнику Киево-Печерской лавры Павлу посещать ее во время ареста

Суд не разрешил митрополиту Павлу посещать лавру во время ареста

Шевченковский суд Киева отклонил ходатайство стороны защиты наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла (Петр Лебедь) о посещении богослужений в лавре во время домашнего ареста, сообщает Украинская православная церковь (УПЦ) в телеграм-канале.

Митрополита 1 апреля отправили под домашний арест на два месяца с отбыванием в селе Воронки Бориспольского района Киевской области из-за обвинения Службы безопасности Украины в разжигании религиозной розни. Кроме того, по словам прокурора, следствие установило, что Павел оправдывал действия России.

Митрополиту запретили проводить богослужения и общаться с прихожанами, во время ареста он будет носить электронный браслет. Прокуратура пыталась добиться для него запрета на записи публичных видео, но суд отклонил ходатайство.

Адвокат митрополита подчеркнул, что решение о ношении браслета было принято вопреки состоянию здоровья Павла, и защита намерена собрать необходимые медицинские документы, чтобы добиться отмены этой меры, говорится в сообщении пресс-службы УПЦ.

На первом заседании Павел пожаловался на состояние здоровья — у него понизился уровень сахара в крови. Изначально суд Киева перенес заседание на 3 апреля, но позднее принудительно вызвал митрополита вечером 1 апреля.

Уголовное дело против митрополита по ст. 161 и 436 УК Украины (разжигание ненависти на религиозной почве и публичные призывы к развязыванию вооруженного конфликта) завели в январе.

Это произошло после того, как во время рождественского богослужения в храме Агапита Печерского Павел назвал предстоятеля автокефальной Православной церкви Украины (ПЦУ, Московский патриархат считает ее неканонической) митрополита Епифания «сущим бесом и самосвятом».

Позднее СБУ предъявила митрополиту Павлу подозрение на фоне спора о выселении служителей УПЦ из Киево-Печерской лавры. Власти Украины решили расторгнуть договор аренды монастыря с УПЦ. В УПЦ сочли это решение «беззаконием» и подали иск в суд. Монахи отказались покидать обитель до окончания судебного процесса. Минкультуры Украины назвало одним из условий, при котором монахи могут остаться в лавре, их переход из УПЦ в ПЦУ.