Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 1 апреля
EUR ЦБ: 84,11 (+0,35) Инвестиции, 31 мар, 16:54 Курс доллара на 1 апреля
USD ЦБ: 77,32 (+0,24) Инвестиции, 31 мар, 16:54
Наместник Киево-Печерской лавры назвал дело против себя политическим Политика, 14:21
Медведев и Хачанов заявили об отсутствии спонсоров из России Спорт, 14:14
Welt сообщила о сотрудничестве ФРГ, Швеции и Дании по делу Nord Stream Политика, 14:10
Захарова назвала спекуляцией Парижа признание голодомора геноцидом Политика, 13:52
Что ваша онлайн-касса может рассказать о вашем бизнесе РБК и СберБизнес, 13:45
Бойкот России. Какие страны против решения допустить российских атлетов Спорт, 13:42
Польша сообщила о закупке Украиной 100 БТР Rosomak на средства США и ЕС Политика, 13:39
Спите по 8 часов, но не высыпаетесь?
На интенсиве РБК Pro вы узнаете, как улучшить качество сна и с легкостью вставать по утрам
Прокачать навык
Двукратная чемпионка Уимблдона выступила против допуска россиян на ОИ Спорт, 13:30
SpaceX в третий раз перенесла запуск ракеты с военными спутниками США Общество, 13:23
Торнадо обрушились на восточные штаты США. Видео Общество, 13:17
5 сериалов на выходные. «Ривердэйл», «Предсказание» и другие Life, 13:11
Пройдите опрос РБК о банках и их услугах 12:58
Как найти бухгалтера, юриста и сотрудников для малого бизнеса РБК и СберБизнес, 12:53
Агент объяснил отказ футболиста сборной России продлить контракт с ЦСКА Спорт, 12:51
Военная операция на Украине ,  
0 

Захарова назвала спекуляцией Парижа признание голодомора геноцидом

МИД назвал спекуляцией признание голодомора геноцидом нижней палатой парламента Франции
Мария Захарова
Мария Захарова (Фото: ТАСС)

Принятие Национальным собранием (нижней палатой парламента) Франции резолюции о признании голодомора 1932–1933 годов в СССР «геноцидом украинского населения» — это пример спекуляций Парижа. Французская сторона идет на них, чтобы убедить граждан «подпитывать вооруженный конфликт», заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова, ее слова приводит пресс-служба ведомства.

«Очередная пустая и бессмысленная акция Парижа якобы по восстановлению исторической справедливости <...> является наглядным примером откровенных спекуляций, на которые готов идти Париж, чтобы убедить граждан в необходимости подпитывать вооруженный конфликт далеко за пределами собственной страны», — заявила она.

Принятие резолюции, по словам Захаровой, организовали наспех «в угоду» Киеву. Согласовавшие резолюцию руководствовались «новомодными антироссийскими веяниями» политического истеблишмента недружественных России стран, считает она. Французская сторона таким образом хотела продемонстрировать «согласие в товарищах» в их готовности вытравливать остатки былой дружбы с Россией, добавила дипломат.

Национальное собрание Франции признало голодомор в Советском Союзе 1930-х годов геноцидом 28 марта.  Президент Украины Владимир Зеленский назвал решение Национального собрания историческим. Он поблагодарил депутатов за принятие резолюции.

Парламент Франции состоит из двух палат — Национального собрания (нижней) и Сената (верхней). Члены обеих палат обладают законодательной инициативой, также вносить законопроекты на рассмотрение парламента может премьер. Чтобы законопроект стал законом, его должны одобрить обе палаты, а после — подписать президент.

Массовый голод на Украине произошел в 1932–1933 годах. По разным оценкам, за это время погибли от 2 млн до 8 млн человек. Украинские власти признали голод начала 1930-х геноцидом украинского народа в 2006 году.

Это решение поддержали несколько десятков стран и международных организаций. Геноцидом голодомор признали парламенты и палаты законодательных органов ФРГ, Болгарии, США, Португалии и других стран. Аналогичное решение в декабре 2022 года принял Европарламент.

Читайте на РБК Pro
«Дедовщина» в стиле Microsoft: каково работать в GitHub — в 4 пунктах
ФНС изменила правила допросов. Каких последствий ждать бизнесу
Какие квартиры сейчас покупают в России обладатели сверхкрупных бюджетов
Молоко, масло, корица: делают ли добавки кофе полезнее
Теги
Франция Голодомор СССР геноцид Мария Захарова
Материалы по теме
Зеленский оценил решение Бельгии признать голодомор геноцидом
Политика
Парламент Болгарии признал голодомор на Украине геноцидом
Политика
МИД объяснил решение Европарламента по голодомору «безграмотностью»
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter