Захарова назвала спекуляцией Парижа признание голодомора геноцидом
Принятие Национальным собранием (нижней палатой парламента) Франции резолюции о признании голодомора 1932–1933 годов в СССР «геноцидом украинского населения» — это пример спекуляций Парижа. Французская сторона идет на них, чтобы убедить граждан «подпитывать вооруженный конфликт», заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова, ее слова приводит пресс-служба ведомства.
«Очередная пустая и бессмысленная акция Парижа якобы по восстановлению исторической справедливости <...> является наглядным примером откровенных спекуляций, на которые готов идти Париж, чтобы убедить граждан в необходимости подпитывать вооруженный конфликт далеко за пределами собственной страны», — заявила она.
Принятие резолюции, по словам Захаровой, организовали наспех «в угоду» Киеву. Согласовавшие резолюцию руководствовались «новомодными антироссийскими веяниями» политического истеблишмента недружественных России стран, считает она. Французская сторона таким образом хотела продемонстрировать «согласие в товарищах» в их готовности вытравливать остатки былой дружбы с Россией, добавила дипломат.
Национальное собрание Франции признало голодомор в Советском Союзе 1930-х годов геноцидом 28 марта. Президент Украины Владимир Зеленский назвал решение Национального собрания историческим. Он поблагодарил депутатов за принятие резолюции.
Парламент Франции состоит из двух палат — Национального собрания (нижней) и Сената (верхней). Члены обеих палат обладают законодательной инициативой, также вносить законопроекты на рассмотрение парламента может премьер. Чтобы законопроект стал законом, его должны одобрить обе палаты, а после — подписать президент.
Массовый голод на Украине произошел в 1932–1933 годах. По разным оценкам, за это время погибли от 2 млн до 8 млн человек. Украинские власти признали голод начала 1930-х геноцидом украинского народа в 2006 году.
Это решение поддержали несколько десятков стран и международных организаций. Геноцидом голодомор признали парламенты и палаты законодательных органов ФРГ, Болгарии, США, Португалии и других стран. Аналогичное решение в декабре 2022 года принял Европарламент.