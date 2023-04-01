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Военные сообщили о ликвидации трех опорных пунктов ВСУ в ДНР

Группировка войск «Юг»: военные уничтожили три опорных пункта ВСУ у Авдеевки и Марьинки

Российская группировка войск «Юг» уничтожила на авдеевском направлении опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ), и еще два — на донецком. Об этом «РИА Новости» сообщил начальник пресс-центра группировки войск «Юг» Иван Бигма.

«На авдеевском направлении расчетами батареи гаубиц «Мста-Б» артиллерийской бригады Южного военного округа уничтожен еще один взводный опорный пункт противника с безвозвратными потерями до 10 военнослужащих ВСУ», — сказал он. На этом же направлении военнослужащие группировки уничтожили украинскую гаубицу Д-20, уточнил собеседник агентства.

Потери противника на донецком направлении около Марьинки, по словам Бигмы, составили до 15 военнослужащих.

Авдеевка расположена в 9 км от северной окраины Донецка, город контролируют украинские силы. Население города по состоянию на 2021 год составляло 31 тыс.человек.

В конце марта врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что российские военные улучшают позиции на авдеевском направлении. Положенние ВСУ он оценил как «критическое». Он заверил, что взятие Авдеевки «не за горами». Это позволит снизить количество обстрелов Донецка, Ясиноватой и Макеевки до минимума, пояснял политик.

За несколько дней до этого Пушилин отметил, что военным осталось взять один «небольшой участок» в западной части Марьинки, чтобы город можно было считать полностью подконтрольным российским силам. Пока украинские войска «упираются» и продолжают переброску резервов на это направление, говорил он.

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Марьинка — город районного значения примерно в 30 км к юго-западу от Донецка. После взятия города российские войска смогут продвигаться в направлении Красногоровки, что поможет остановить обстрелы украинскими силами Петровского района Донецка, пояснял врио главы ДНР. Полный контроль над городом, по его словам, откроет несколько направлений для продвижения российских сил, что позволит «образовать своеобразные клещи», в том числе на авдеевском направлении.

Военные сообщили о ликвидации трех опорных пунктов ВСУ в ДНР
Военные сообщили о ликвидации трех опорных пунктов ВСУ в ДНР

Теги
ВСУ уничтожение ДНР Украина Авдеевка Марьинка
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