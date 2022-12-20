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Пушилин рассказал о «зачистке» Марьинки

Пушилин: полная «зачистка» Марьинки позволит взять ВСУ в клещи на авдеевском направлении

Полный контроль над городом Марьинка в Донецкой народной республике откроет несколько направлений для продвижения российских сил, что в свою очередь позволит «образовать своеобразные клещи», в том числе на авдеевском направлении, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Звезда».

«Сейчас осталась небольшая часть высоток, и после их зачистки мы сможем противника отгонять в частный сектор, он практически разрушен, и там зацепиться противнику не за что. Соответственно, у нас открывается уже несколько направлений для продвижения подразделений: как в направлении Кураховки, так и Красногоровки».

Пушилин отметил, что «освобождение территорий и образование своеобразных клещей» для российских подразделений на авдеевском направлении немаловажно. «Потому что с Авдеевского направления также наносятся удары, в том числе по Донецку и Ясиноватой», — объяснил он.

Марьинка — город районного значения, расположенный примерно в 30 км к юго-западу от Донецка. Бои за город ведутся с марта. 19 декабря Пушилин заявил, что центр города уже почти полностью находится под контролем российских сил. «Непосредственно те высотки, которые служили очень серьезным укреплением противника, практически находятся под контролем», — уточнил он.

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Денис Пушилин ДНР Марьинка
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