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В ДНР заявили о полублокаде Авдеевки

Авдеевку взяли в полукольцо силы Народной милиции ДНР, заявил ее представитель Эдуард Басурин. Ранее он говорил, что перед тем как взять город, Авдеевку нужно «отрезать от логистики» и блокировать
Фото: Валентин Спринчак / ТАСС
Фото: Валентин Спринчак / ТАСС

Город Авдеевка взят в полукольцо силами народной милиции ДНР, дорога из Авдеевки в Константиновку перекрыта в двух местах, сообщил официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин в эфире «Первого канала».

«Мы полностью перекрыли в двух районах дорогу, соединяющую Авдеевку и Константиновку, Авдеевка сейчас охвачена полукольцом», — сказал Басурин (цитата по ТАСС).

Авдеевка расположена в 9 км от северной окраины Донецка, город контролируют украинские военные. Население города по состоянию на 2021 год составляло 31 тыс.человек. Начиная с 2014 года город находился вблизи линии разграничения, бои за него с перерывами и разной степенью интенсивности продолжались несколько лет.

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В конце мая Басурин говорил, что формирования ДНР зайдут в Авдеевку, только когда город будет блокирован. «Нет, в Авдеевку мы не заходили и не планируем заходить в данный населенный пункт. После того как он будет полностью блокирован, после этого будем разбираться с Авдеевкой», — говорил тогда Басурин.

На территории Авдеевки расположен Авдеевский коксохимический завод (входит в группу «Метинвест» Рината Ахметова), он занимает территорию более 340 гектаров, имеет 84 км внутризаводских подъездных железнодорожных сетей. На заводе выпускали 30 видов коксовой и химической продукции, основной из которой был доменный кокс для металлургии. На предприятии работали 4 тыс. человек.

Басурин говорил, что именно с территории завода Вооруженные силы Украины ведут обстрел Ясиноватой и Донецка, которые контролируют силы ДНР. По словам Басурина, силы Народной милиции ДНР планируют для начала «закрыть логистику», и только после этого «беседовать» с ВСУ.

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По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.

1 июня Народная милиция ДНР заявила, что взяла под контроль участок трассы Донецк — Авдеевка — Константиновка, отрезав авдеевский гарнизон Вооруженных сил Украины от одного из путей снабжения.

В конце июня Минобороны России сообщало, что перехватило переговоры украинских военных, из которых следовало, что они планируют «стереть» Авдеевку «с лица земли», если российские военные подойдут к городу.

«Цель подобных действий украинских националистов состоит в том, чтобы по уже отработанному сценарию обвинить Вооруженные силы России в якобы неизбирательных ударах по объектам гражданской инфраструктуры с широким медийным освещением в украинских и западных СМИ», — заявили в ведомстве.

Ринат Ахметов — самый богатый украинец. По оценке Forbes, его состояние составляет $7,6 млрд. Главные активы бизнесмена объединяет «Систем Кэпитал Менеджмент» (СКМ) — крупнейшая финансово-промышленная группа Украины. Ей принадлежит 71,24% холдинга Metinvest B.V. 

Теги
ДНР Эдуард Басурин Авдеевка Военная операция на Украине
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