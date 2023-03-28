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Пушилин оценил положение ВСУ на авдеевском направлении как критическое

Пушилин: Россия улучшила позиции на авдеевском направлении, положение ВСУ — критическое
Взятие Авдеевки «не за горами», что влечет за собой минимизацию обстрелов Донецка, Ясиноватой и Макеевки, подчеркнул Пушилин
Фото: Violeta Santos Moura / Reuters
Фото: Violeta Santos Moura / Reuters

Российские военные улучшают позиции на авдеевском направлении, тогда как положение ВСУ становится «критическим», заявил врио главы ДНР Денис Пушилив в эфире «Соловьев Live».

«Что касается того, что происходит вокруг Авдеевки. Ситуация развивается достаточно стремительно, первый армейский корпус показывает хорошие результаты <...> сейчас продолжается улучшение позиций <...> согласно заявлениям [ВСУ], которые остаются в Авдеевке, у них ситуация критичная или близка к критичной», — отметил он.

По его словам, взятие Авдеевки «не за горами», что повлечет за собой минимизацию обстрелов Донецка, Ясиноватой и Макеевки.

Ситуация в районе Угледара является «непростой», продолжил врио главы ДНР. Также, по словам Пушилина, ожесточенные бои идут в Марьинке: «Каждые десять метров даются с большим трудом». Он пояснил, что у ВСУ есть возможность перекидывать резервы, что отчасти затрудняет ситуацию.

В то же время ВС России на постоянной основе улучшают позиции на майорском направлении. Поселок Майорск находится на северной окраине города Горловка в ДНР, в поселке ранее находился один из контрольных пунктов въезда и выезда из ДНР на территорию Украины. Осенью 2022 года в ДНР дважды сообщали о взятии Майорска под контроль.

Промзона в Артемовске (украинское название — Бахмут) почти зачищена, украинские войска переместились на территорию «Артемовского завода по переработке металлов» (АЗОМ) и закрепились в административном здании, рассказал врио главы ДНР.

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Он отметил, украинские войска пытаются затянуть взятие Артемовска, но у них нет серьезных резервов, способных переломить ситуацию в городе. Для украинских войск в Артемовске создались «невыносимые условия, чтобы даже очень аккуратно перекинуть резервы, вывезти даже раненых».

Накануне мэр подконтрольного Киеву города Авдеевки Виталий Барабаш призвал находящихся в городе людей уезжать. Он рассказал о решении в несколько этапов вывезти из города коммунальные службы и службы мобильной связи.

За несколько дней до этого, 24 марта, Пушилин сообщил об успехах российских сил на авдеевском направлении. «Авдеевское направление является одним из самых горячих сейчас», — добавил он.

Врио главы ДНР рассказал, что у ВСУ в Авдеевке около пяти путей снабжения: «это не всегда асфальтированные дороги, но тем не менее мы видим, что ими пользуется противник».

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Виктория Громова Виктория Громова
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