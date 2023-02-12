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НАТО заявило о нежелании Столтенберга в 4 раз продлевать срок полномочий

В НАТО заявили о нежелании Йенса Столтенберга продлевать срок на посту генсека

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг не собирается продлевать срок своих полномочий генсека организации, заявила агентству DPA официальный представитель НАТО Оана Лунгеску, пишет Zeit.

«У него нет намерений добиваться еще одного продления мандата», — сказала Лунгеску.

28 марта 2014 года Совет НАТО назначил Столтенберга генсеком организации. Он стал первым норвежцем на этом посту. Инициатива его выдвижения принадлежала канцлеру ФРГ Ангеле Меркель. Он вступил в должность 1 октября, а позже трижды продлевал срок своих полномочий.

30 января Politico писала, что многие участники НАТО считают продление срока полномочий Столтенберга реальным. Другие члены альянса предлагали назначить на пост генсека женщину, а третьи настаивали на большем региональном разнообразии, поскольку предшественниками Столтенберга были датчане, голландцы и британцы.

Срок полномочий генсека был продлен в марте 2022 года после начала военной операции на Украине. До этого он был назначен главой Центрального банка Норвегии, однако главным условием к переходу на новую должность было завершение работы на посту генсека НАТО. До работы в альянсе Столтенберг был премьер-министром Норвегии с 2000 по 2001 и 2005 по 2013 годы.

Теги
Йенс Столтенберг НАТО генсек
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