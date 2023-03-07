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La Repubblica назвала фон дер Ляйен возможным кандидатом в генсеки НАТО

La Repubblica: США считают фон дер Ляйен самым подходящим кандидатом на пост генсека НАТО
В настоящее время генсеком НАТО является Йенс Столтенберг, чьи полномочия истекают в сентябре 2023 года. По данным газеты, США считают Урсулу фон дер Ляйен наиболее подходящим кандидатом на пост нового генсека
Урсула фон дер Ляйен
Урсула фон дер Ляйен (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Соединенные Штаты считают нынешнюю главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен наиболее подходящим кандидатом на смену главе НАТО Йенсу Столтенбергу, чьи полномочия истекают в сентябре 2023 года. Об этом сообщает итальянская газета La Repubblica со ссылкой на источники.

По их словам, во время официального визита фон дер Ляйен в США и Канаду, с которым та отправилась 7 марта, глава ЕК намерена в том числе обсудить вопрос карьерных перспектив.

Как отмечают источники, власти США на предстоящем в июле саммите НАТО в Вильнюсе намерены поднять вопрос о продлении полномочий Столтенберга еще на один год, чтобы фон дер Ляйен смогла завершить предусмотренный пятилетний срок в ЕК и затем возглавить военный блок.

Для нее самой, однако, пост генсека НАТО, по словам собеседников газеты, скорее является планом Б, поскольку она пока рассчитывает переизбраться на второй срок в качестве главы Еврокомиссии. Для США же альтернативные кандидаты на пост генсека НАТО, как пишет газета, «не столь убедительны».

Урсула фон дер Ляйен родилась 8 октября 1958 года в Брюсселе, возглавляет Еврокомиссию с декабря 2019 года. До этого занимала должности министра по делам семьи (2005–2009), министра труда и социальных вопросов (2009–2013), министра обороны (2013–2019) Германии, она первая женщина в истории страны на этом посту.

Действующий генсек НАТО Йенс Столтенберг стал главой альянса и председателем совета объединения в марте 2014 года, он вступил в должность в октябре того же года. Изначально планировалось, что его полномочия истекут в 2018 году, однако затем их дважды продлевали на два года. В начале февраля 2022 года Столтенберга назначили главой Центрального банка Норвегии. Он должен был приступить к работе после завершения службы в НАТО, однако после начала российской спецоперации на Украине полномочия Столтенберга продлили до конца сентября 2023 года.

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В ноябре NYT со ссылкой на источники писала, что в качестве основного кандидата на пост генерального секретаря НАТО в Вашингтоне рассматривают канадского вице-премьера и министра финансов Кристю Фриланд с украинскими корнями.

В конце января Politico писала, что многие участники НАТО считают продление срока полномочий Столтенберга реальным. После этого официальный представитель НАТО Оана Лунгеску сообщила, что Столтенберг не собирается продлевать срок полномочий в четвертый раз. До работы в альянсе он был премьер-министром Норвегии с 2000 по 2001 год и 2005 по 2013 год.

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НАТО Урсула фон дер Ляйен генсек НАТО США
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