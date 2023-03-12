Telegraph связала шансы Уоллеса стать генсеком НАТО с тратами на оборону

Глава британского Минобороны является одним из кандидатов на пост генсека НАТО взамен Йенса Столтенберга, пишет газета

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Министр обороны Великобритании Бен Уоллес может лишиться шансов стать следующим генеральным секретарем НАТО, если страна не примет решения об увеличении расходов на оборону на следующей неделе, пишет Telegraph со ссылкой на источники в альянсе.

Уоллес является одним из кандидатов на пост главы блока взамен Йенса Столтенберга, пишет газета.

Несмотря на то что глава Минобороны пользуется авторитетом, а Великобритания является одним из крупнейших союзников Украины, состояние британской армии после долгих лет недофинансирования вызывает у стран НАТО беспокойство.

«Если он не добьется достаточного увеличения, вполне вероятно, что следующим генсеком будет кто-то другой. Другие страны серьезно увеличивают свои расходы на оборону», — сказал собеседник.

Ожидается, что канцлер казначейства Джереми Хант увеличит расходы на оборону всего на 5 млрд фунтов стерлингов (€5,6 млрд), тогда как Франция, Германия и Польша собираются повысить их значительно.

В январе президент Франции Эмманюэль Макрон, в частности, объявил, что расходы Франции на оборону увеличатся на треть. Оборонный бюджет на 2024–2030 годы составит €413 млрд евро (около 366 млрд фунтов стерлингов) по сравнению с €295 млрд (261 млрд фунтов стерлингов) в 2019–2025 годах. Германия объявила о выделении €100 млрд (88,5 млрд фунтов стерлингов) на обновление своей армии и дополнительно увеличении бюджета на €10 млрд (8,85 млрд фунтов стерлингов) в 2024 году, чтобы пополнить истощенные запасы боеприпасов. Один из собеседников в НАТО отметил, что Париж предпочел бы, чтобы следующим генсеком был выходец из страны ЕС.

В ноябре прошлого года Daily Express писала, что Макрон заявил о планах наложить вето на назначение Уоллеса на должность генсека НАТО, как и любого другого представителя Великобритании или Турции.

В марте прошлого года, после начала военных действий на Украине, НАТО продлила срок полномочий Столтенберга на один год. Он занимает этот пост уже три срока. Столтенберг должен уйти в отставку в сентябре этого года. В альянсе говорили, что генсек не собирается оставаться на новый срок. Бывший премьер Великобритании Борис Джонсон не исключал, что может стать кандидатом на пост генсека блока.