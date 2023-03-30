Минкультуры Украины обратилось в полицию из-за срыва проверки в лавре

Верующие и монахини Украинской православной церкви стоят у двери здания, блокируя украинским чиновникам вход на территорию Киево-Печерской лавры (Фото: Роман Пилипей / Getty Images)

Из-за препятствования работе комиссии Минкультуры Украины в Киево-Печерской лавре было подано заявление в полицию. Об этом министр Александр Ткаченко сообщил в Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Ткаченко написал, что комиссия по приему и передаче государству имущества монастыря не смогла начать работу из-за препятствий со стороны Украинской православной церкви (УПЦ). «Представители монастыря от Свято-Успенской Киево-Печерской лавры, которые входят в состав комиссии, не смогли объяснить, у кого находятся ключи от здания, проверка которого была запланирована. К тому же многочисленные неизвестные лица препятствовали попаданию членов комиссии внутрь здания», — заявил министр.

Он заверил, что «завтра комиссия продолжит свою работу в любом случае».

Издание «Страна» сообщало, что комиссию Минкультуры в лавру не пускали верующие УПЦ. Наместник Киево-Печерской лавры, епископ УПЦ, митрополит Павел (в миру Петр Лебедь) заявил, что они «стоят тихо и смиренно», но не позволяют комиссии работать, поскольку у ее членов нет на это прав.

Вся территория Киево-Печерской лавры принадлежит государству, она разделена на Нижнюю и Верхнюю лавры. Нижняя находится в безвозмездном пользовании у УПЦ. Также УПЦ арендовала в Верхней лавре главные храмы — Успенский собор и Трапезную церковь. В марте государство решило расторгнуть договор аренды монастыря с УПЦ, поскольку выявило нарушения в использовании вверенного церкви имущества. Монахам поручили выселиться из лавры к концу марта.

С осени 2022 года в ряде храмов УПЦ, в том числе в Киево-Печерской лавре, прошли обыски. СБУ поясняла, что проводит контрразведывательные мероприятия, направленные на «противодействие подрывной деятельности российских спецслужб». До начала обысков, в мае, УПЦ объявила о своей «полной самостоятельности и независимости» от Московского патриархата.

УПЦ назвала решение о выселении монахов «беззаконием». В Минкульте страны одним из условий невыселения называли переход монахов из УПЦ в Православную церковь Украины (ПЦУ, Московский патриархат считает ее раскольнической). 23 марта УПЦ подала в суд, чтобы оспорить требование о выселении, но вечером 30 марта суд в Киеве отклонил иск о признании недействительным расторжения договора на аренду лавры.