Верующие заблокировали работу комиссии в Киево-Печерской лавре

С монахами из УПЦ разорвали контракт на аренду помещений Киево-Печерской лавры, в обитель прибыла комиссия Минкультуры для оценки имущества. Верующие мешают комиссии, а настоятель пригрозил ударить журналистов

Киево-Печерская лавра, Киев (Фото: Сергей Долженко / EPA / ТАСС)

Верующие УПЦ не пускают комиссию Минкультуры Украины в здания Киево-Печерской лавры для инвентаризации имущества обители, их взяли «в кольцо», а полицейские в происходящее не вмешиваются, пишет «Страна.ua».

В комиссии отметили, что пока не намерены обращаться к полиции за помощью. «Но если нас не будут везде пускать, мы составим соответствующие акты, на основании которых глава комиссии может обратиться к правоохранителям», — рассказал изданию один из членов комиссии Александр Овчар.

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К верующим вышел наместник Киево-Печерской лавры, епископ УПЦ, митрополит Павел (в миру Петр Лебедь), он указал, что те «стоят тихо и смиренно», но не позволяют комиссии работать, поскольку у ее членов нет на это прав. «Мы отстаиваем свои права, но не должны нарушать, так как журналисты все снимают», — уточнил митрополит. Он также предупредил, что может ударить журналистов, если его будут снимать.

Митрополит Павел ранее опубликовал видеообращение к украинскому президенту Владимиру Зеленскому и пригрозил, что выселения монахов «господь не простит ни вам, ни вашей семье». Он счел, что раз глава государства не мешает «одержимому бешенством» министру культуры Александру Ткаченко, то тот действует с разрешения Зеленского. «Горе вам. Бойтесь!» — завершил митрополит лавры свое обращение.

Противостояние властей Украины с руководством УПЦ началось прошлой осенью. В ноябре в лавре исполнили песню «Звон плывет над Россией», после чего СБУ завела уголовное дело и провела обыски в Киево-Печерской лавре, Свято-Троицком Корецком монастыре и в помещениях Сарненско-Полесской епархии УПЦ. Следователи нашли там «пророссийскую литературу, используемую для пропаганды русского мира» в приходских школах и семинариях, некоторые лица предъявили в качестве документов паспорта СССР либо паспорта Украины с признаками подделки. Обыски затем проходили и в других объектах УПЦ.



Вся территория Киево-Печерской лавры принадлежит государству, она разделена на Нижнюю и Верхнюю лавры. Нижняя находится в безвозмездном использовании у УПЦ, она также арендовала в Верхней главные храмы — Успенский собор и Трапезную церковь. Договор их аренды истек в конце 2022 года и продлен не был. Монахам поручили выселиться к концу марта. На храмы лавры претендует Православная церковь Украины (ПЦУ) — появившаяся в 2018 году автокефалия.

Митрополит Павел настаивает, что УПЦ заключила долгосрочный контракт на аренду помещений, который нельзя расторгнуть в военное время, а потому монахи дождутся в лавре окончания разбирательства в суде.



