Полиция Бразилии задержала 170 человек на фоне протестов в столице страны

В Бразилии на фоне протестов задержали 170 человек

Полиция Бразилии задержала 170 человек на фоне протестов в столице страны, сообщает телеканал Globo со ссылкой на ведомство.

Задержанных, по его данным, уже доставили в полицейские отделения на четырех автобусах.

На акции протеста в Бразилиа вышли в основном сторонники бывшего бразильского президента Жаира Болсонару, недовольные результатами прошедших в октябре президентских выборов. На них Болсонару уступил другому экс-президенту страны — Луису Инасиу Лула Да Силве. По итогам голосования Болсонару набрал 49,2% голосов избирателей, а да Силва — 50,8%.

Днем 8 января сторонники Болсонару штурмом взяли несколько зданий, где расположены органы власти, в том числе Национальный конгресс, Верховный суд и рабочую резиденцию главы государства — дворец Планалту. По информации Globo, полиция уже вытеснила из них демонстрантов.

Лула да Силва, который в момент беспорядков находился в штате Сан-Паулу, решил вернуться в столицу, пишет Correio Braziliense. Он объявил в Бразилиа режим ЧС до конца месяца и распорядился привлечь федеральные силы для урегулирования ситуации.

Российское посольство в Бразилии рекомендовало сотрудникам и россиянам по возможности воздержаться от выезда в город и избегать скоплений людей. Информации о пострадавших среди граждан России в посольство не поступало, говорил чрезвычайный и полномочный посол России в Бразилии Алексей Лабецкий.

Президенты Франции и США Эмманюэль Макрон и Джо Байден осудили беспорядки в Бразилии. Байден назвал акции возмутительными, а госсекретарь Энтони Блинкен заверил, что Вашингтон поддерживает да Силву. Макрон со своей стороны также поддержал бразильского президента.