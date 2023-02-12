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Болсонару заявил о планах вернуться в Бразилию в ближайшие недели

Экс-президент Бразилии Болсонару заявил о планах вернуться в страну в ближайшие недели
Жаир Болсонару
Жаир Болсонару (Фото: Andressa Anholete / Getty Images)

Экс-президент Бразилии Жаир Болсонару планирует вернуться в страну в ближайшие недели. Об этом он сообщил во время мероприятия в евангелической церкви во Флориде, передает AP. Это первый раз, когда Болсонару сделал публичное заявление о возвращении домой, отмечает издание. Политик находится в США с 31 декабря, он покинул Бразилию после проигрыша на президентских выборах.

В конце января адвокат бывшего бразильского лидера Фелипе Александре заявил, что Болсонару подал заявку на туристическую визу в США на шесть месяцев. По его словам, экс-президент хотел бы отдохнуть там в качестве туриста, прежде чем решить, каким будет следующий шаг.

В Бразилии в отношении Болсонару ведется четыре расследования. Одно из них — расследование беспорядков после того, как тот проиграл президентские выборы своему оппоненту Луису Инасиу Луле да Силве. По мнению прокуратуры, Болсонару «совершил акт подстрекательства общественности к совершению преступлений, что является нарушением ст. 286 УК».

Действующий президент страны Луис Инасиу Лула да Силва отметил, что отъезд из Бразилии и длительное молчание Болсонару после проигрыша на выборах создают впечатление, что тот был осведомлен о произошедших в начале января беспорядках, которые устроили его сторонники.

Протесты и беспорядки с участием сторонников Болсонару вспыхнули в столице Бразилии 8 января. Они требовали пересмотреть результаты выборов и начали штурмовать административные здания в Бразилиа. Экс-президент осудил протесты и заявил, что их участники нарушили закон.

Выборы президента Бразилии прошли в конце октября минувшего года. Разрыв между кандидатами оказался минимальным — 50,9% против 49,1% в пользу да Силвы.

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