Суд включил Болсонару в число фигурантов дела о беспорядках в Бразилии

Генпрокуратура Бразилии сочла, что Жаир Болсонару «совершил акт подстрекательства общественности к совершению преступлений». Суд удовлетворил просьбу ведомства о включении экс-президента в список фигурантов дела о беспорядках

Экс-президент Бразилии Жаир Болсонару (Фото: Joedson Alves / EPA / ТАСС)

Федеральный верховный суд Бразилии включил бывшего президента Жаира Болсонару в список фигурантов расследования о беспорядках в столице, сообщает телеканал CNN Brasil.

Ранее с соответствующим ходатайством в суд обратилась Генпрокуратура Бразилии. Таким образом, суд удовлетворил просьбу ведомства.

Как передает CNN Brasil, бывший президент разместил в своем профиле в Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и деятельность которой запрещена в России) видео, в котором ставит под сомнение результаты выборов, в которых он проиграл Луису Инасиу Луле да Силве.

По мнению прокуратуры, Болсонару «совершил акт подстрекательства общественности к совершению преступлений, что является нарушением статьи 286 УК».

«Государственные служащие (бывшие и нынешние), которые будут продолжать вести себя подобным образом, коварно соглашаясь с нарушением демократии, будут привлечены к ответственности», — сказал судья Александр де Мораес.

Болсонару проиграл президентские выборы в конце октября прошлого года, уступив с минимальным отрывом Луису Инасиу Луле да Силве. Он признал результаты, но заявлял о многочисленных фальсификациях в ходе голосования.

8 января в столице Бразилии вспыхнули протесты и беспорядки с участием сторонников Болсонару. Они требовали пересмотреть результаты выборов. Протестующие начали штурмовать административные здания, в том числе Верховный суд, резиденцию президента - дворец Планалту - и Национальный конгресс. В городе объявили режим ЧС, были задержаны сотни человек. В тот же день ситуацию удалось стабилизаци.

На следующий день Болсонару заявил, что участники протестных акций нарушили закон. «Мирные демонстрации в законной форме являются частью демократии. Однако грабежи и проникновения в общественные здания, которые произошли сегодня <...>, нарушают установленный порядок», — сказал он.

Позднее экс-президента Бразилии госпитализировали в США с болью в животе. Его выписали 11 января.