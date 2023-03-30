Ройзмана выпустили из СИЗО после ареста на 14 суток

Евгений Ройзман (Фото: Донат Сорокин / ТАСС)

Срок ареста бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана (признан иноагентом в России) закончился, его выпустили из спецприемника. Об этом РБК сообщил его адвокат Владислав Идамжапов.

«Евгений Вадимович находится сейчас дома», — сказал Идамжапов.

Адвокат добавил, что сторона защиты готовит кассационную жалобу. «Кассационную жалобу мы направим в ближайшую неделю или две в Седьмой кассационный суд общей юрисдикции в Челябинске», — уточнил Идамжапов.

Бывшего мэра задержали 16 марта за репост в соцсети «ВКонтакте». В тот же день суд принял решение арестовать Ройзмана на 14 суток по делу о пропаганде экстремистской символики (ч. 1 ст. 20.3 КоАП). Административное дело было заведено в прошлом декабре.

Адвокат политика говорил, что Ройзмана привлекли к административной ответственности незаконно. «Дело в том, что разместить публикацию в социальной сети «ВКонтакте» может лицо, которое как минимум имеет персональную страницу», — говорил адвокат Ройзмана Владислав Идамжапов. По его словам, Ройзман также не был «ни редактором, ни администратором, ни владельцем» какого-либо сообщества «ВКонтакте».

Летом прошлого года Ройзмана судили по ч. 1 ст. 280.3 УК после трех административных штрафов за дискредитацию армии. По версии следствия, в опубликованном на YouTube видеоролике он высказывался о военной операции на Украине, «желая дестабилизировать политическую обстановку» и «сформировать негативные настроения». Максимальное наказание — лишение свободы на срок до трех лет. Ройзман говорил, что дело завели «фактически за одну фразу», и свою вину не признал.

В рамках этого дела Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга назначил бывшему мэру запрет определенных действий в качестве меры пресечения. Так, ему запретили посещать публичные места и мероприятия, общаться без письменного разрешения следователя со свидетелями, использовать средства связи и интернет.

28 марта прокуратура Центрального округа Москвы утвердила обвинительное заключение по данному делу. Уголовное дело должны были передать в суд после вручения обвинительного заключения.