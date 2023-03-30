Ройзмана выпустили из СИЗО после ареста на 14 суток

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 30 марта
EUR ЦБ: 83,49 (+0,71) Инвестиции, 29 мар, 16:18 Курс доллара на 30 марта
USD ЦБ: 76,98 (+0,38) Инвестиции, 29 мар, 16:18
В Тульской области задержали угрожавшего поджечь квартиру мужчину Общество, 13:38
Кремль ответил на слова Эрдогана о возможном визите Путина в Турцию Политика, 13:37
Директор «Эльгауголь» — о новых вызовах, целях и каналах сбыта РБК+, 13:34
Глава Росавиации допустил возобновление полетов в Мьянму и Монголию Бизнес, 13:34
В Кремле заявили, что журналиста WSJ задержали в Екатеринбурге с поличным Политика, 13:34
Какие перспективы развития рынка керамического сырья существуют РБК +, 13:30
МИД заявил, что аккредитация журналисту WSJ в России нужна для прикрытия Политика, 13:24
Сформируйте образ делового человека
За 5 дней на интенсиве РБК Pro вы научитесь «управлять впечатлением» о себе и грамотно вести бизнес-коммуникацию
Прокачать навык
В Кремле осудили попытки выселения монахов УПЦ МП из лавры Политика, 13:21
ФАС заподозрила самарских транспортировщиков отходов в картельном сговоре Бизнес, 13:19
Военная операция на Украине. Главное Политика, 13:19
Собянин анонсировал завершение первого этапа программы реновации в Москве Город, 13:16
Анализ продаж, счета и рутина: как заняться непосредственно бизнесом РБК и СберБизнес, 13:10
ФСБ задержала мужчину по делу о диверсии на путях в Подмосковье Общество, 13:05
Британцы стали меньше доверять своему правительству, чем правительству ЕС Общество, 13:01
Политика ,  
0 

Ройзмана выпустили из СИЗО после ареста на 14 суток

Экс-мэра Екатеринбурга выпустили из СИЗО после ареста на 14 суток
Евгений Ройзман
Евгений Ройзман (Фото: Донат Сорокин / ТАСС)

Срок ареста бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана (признан иноагентом в России) закончился, его выпустили из спецприемника. Об этом РБК сообщил его адвокат Владислав Идамжапов.

«Евгений Вадимович находится сейчас дома», — сказал Идамжапов.
Адвокат добавил, что сторона защиты готовит кассационную жалобу. «Кассационную жалобу мы направим в ближайшую неделю или две в Седьмой кассационный суд общей юрисдикции в Челябинске», — уточнил Идамжапов.

Бывшего мэра задержали 16 марта за репост в соцсети «ВКонтакте». В тот же день суд принял решение арестовать Ройзмана на 14 суток по делу о пропаганде экстремистской символики (ч. 1 ст. 20.3 КоАП). Административное дело было заведено в прошлом декабре.

Адвокат политика говорил, что Ройзмана привлекли к административной ответственности незаконно. «Дело в том, что разместить публикацию в социальной сети «ВКонтакте» может лицо, которое как минимум имеет персональную страницу», — говорил адвокат Ройзмана Владислав Идамжапов. По его словам, Ройзман также не был «ни редактором, ни администратором, ни владельцем» какого-либо сообщества «ВКонтакте».

Летом прошлого года Ройзмана судили по ч. 1 ст. 280.3 УК после трех административных штрафов за дискредитацию армии. По версии следствия, в опубликованном на YouTube видеоролике он высказывался о военной операции на Украине, «желая дестабилизировать политическую обстановку» и «сформировать негативные настроения». Максимальное наказание — лишение свободы на срок до трех лет. Ройзман говорил, что дело завели «фактически за одну фразу», и свою вину не признал.

В рамках этого дела Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга назначил бывшему мэру запрет определенных действий в качестве меры пресечения. Так, ему запретили посещать публичные места и мероприятия, общаться без письменного разрешения следователя со свидетелями, использовать средства связи и интернет.

Читайте на РБК Pro
Что значит для экономики России партнерство с Китаем
От Revlon до WhatsApp: 9 бизнесменов, открывших свое дело в кризис
Какие бывают типы финансовых директоров. И кого взять на работу
Девять признаков, при которых надо бежать от психотерапевта

28 марта прокуратура Центрального округа Москвы утвердила обвинительное заключение по данному делу. Уголовное дело должны были передать в суд после вручения обвинительного заключения.

Теги
Евгений Ройзман арест Екатеринбург новости
Материалы по теме
Прокуратура утвердила обвинение по делу Ройзмана о дискредитации армии
Политика
Суд отклонил жалобу адвокатов Ройзмана на арест
Политика
Защита Ройзмана обжаловала решение суда об аресте на 14 суток
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter