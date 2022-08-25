Суд запретил Ройзману пользоваться интернетом и посещать публичные места

Суд Екатеринбурга вынес решение по делу бывшего мэра Евгения Ройзмана, которому вменяют статью о дискредитации армии. Он не признал вину

Евгений Ройзман (Фото: Антон Буценко / РИА Новости)

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга удовлетворил ходатайство следствия, которое просило назначить бывшему мэру города Евгению Ройзману запрет определенных действий, пишет It's My City.

Суд по ходатайству следствия запретил политику:

посещать публичные места и мероприятия;

общаться без письменного разрешения следователя с кем-либо, кроме адвокатов и представителей органов следствия;

получать и отправлять почтово-телеграфные отправления, кроме судебной корреспонденции;

использовать средства связи и интернет.

Судья постановила освободить Ройзмана в зале суда.

РБК обратился за комментариями к адвокату Евгения Ройзмана Владиславу Идамжапову.

Адвокат Ройзмана Владислав Идамжапов на заседании заявил, что оснований для избрания подобной меры пресечения нет, и просил суд отказать следствию. Также защитник попросил приобщить к делу положительные характеристики, которые на бывшего мэра составили музыканты Юрий Шевчук, Андрей Макаревич, Борис Гребенщиков, писатели Борис Акунин и Дмитрий Быков (внесен в реестр СМИ-иноагентов) и главный редактор «Новой газеты», Нобелевский лауреат Дмитрий Муратов.

Читайте на РБК Pro Pro Как защититься от корпоративного мошенничества — 6 этапов Как защититься от корпоративного мошенничества — 6 этапов Статьи Pro В погоне за счастьем: почему сильная мотивация приводит к провалам В погоне за счастьем: почему сильная мотивация приводит к провалам Исследования Pro От этих акций избавились Саймонс, Маркс и другие миллиардеры: обзор От этих акций избавились Саймонс, Маркс и другие миллиардеры: обзор Статьи Pro Продать коммерческую недвижимость в России из-за границы: в чем сложности Продать коммерческую недвижимость в России из-за границы: в чем сложности Инструкции Pro Слушайте до конца и ждите три секунды: опыт совещаний от Honeywell Слушайте до конца и ждите три секунды: опыт совещаний от Honeywell Кейсы Pro Ждать ли краха на мировом рынке складской недвижимости Ждать ли краха на мировом рынке складской недвижимости Статьи Pro Акции «Полиметалла» подорожали на 82% с минимума. Разбираемся почему Акции «Полиметалла» подорожали на 82% с минимума. Разбираемся почему Прогнозы Pro Какие акции покупали в последнее время Далио, Сорос и другие миллиардеры Какие акции покупали в последнее время Далио, Сорос и другие миллиардеры Статьи

Ройзману предъявили обвинение в ч. 1 ст. 280.3 УК (дискредитация Вооруженных сил России, совершенная лицом после его привлечения к административной ответственности за аналогичное деяние), максимальное наказание предусматривает три года лишения свободы. По версии следствия, в опубликованном на YouTube видеоролике он высказывался о военной операции на Украине, «желая дестабилизировать политическую обстановку» и «сформировать негативные настроения». Сам экс-мэр ранее говорил, что дело завели «фактически за одну фразу». Он отказался признать вину.

Ройзмана задержали утром 24 августа, его квартиру в Екатеринбурге обыскали. Обыски также прошли в открытом политиком на основе частной коллекции Музее невьянской иконы и офисе благотворительного фонда Ройзмана. Силовики изъяли компьютерную технику. Адвокат сообщал, что его не пускали к подзащитному.

Весной политик был три раза оштрафован Октябрьским судом Екатеринбурга на 150 тыс. руб. за дискредитацию армии.