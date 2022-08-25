Суд запретил Ройзману пользоваться интернетом и посещать публичные места

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 26 августа
EUR ЦБ: 59,6 (+0,09) Инвестиции, 16:07
Курс доллара на 26 августа
USD ЦБ: 59,77 (-0,23) Инвестиции, 16:07
На Украине экс-сотрудник правительства получил 12 лет тюрьмы за госизмену Политика, 18:00
НОВАТЭК анонсировал дивиденды за первое полугодие 2022 года Инвестиции, 17:58
Как устроены профессиональные сервисы организации командировок РБК и Smartway, 17:56
Памятник воинам-освободителям окончательно снесли в Риге. Видео Политика, 17:50
Мосбиржа возобновит вечернюю сессию на рынке акций в сентябре Инвестиции, 17:48
Число профинвесторов резко выросло из-за ограничений на иностранные акции Финансы, 17:46
Девелопер Legenda входит в московский проект «Северный речной порт» Пресс-релиз, 17:36
Какие пять вещей должны быть в гардеробе каждой женщины РБК и Charuel, 17:33
Новости, которые вас точно касаются
Самое актуальное о ценах, штрафах и кредитах — в одном письме каждый будний день.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Джокович пропустит US Open из-за отсутствия прививки от COVID Спорт, 17:28
Суд запретил Ройзману пользоваться интернетом и посещать публичные места Политика, 17:28
СК возбудит уголовное дело о сносе памятника воинам-освободителям в Бжеге Политика, 17:22
В Английской премьер-лиге установили рекорд по тратам на трансферы Спорт, 17:21
В Москве женщину заподозрили в незаконном доступе к гостайне Политика, 17:20
Зачем злоумышленникам ваши персональные данные и как избежать утечек Pro, 17:20
Военная операция на Украине ,  
0 

Суд запретил Ройзману пользоваться интернетом и посещать публичные места

Суд Екатеринбурга вынес решение по делу бывшего мэра Евгения Ройзмана, которому вменяют статью о дискредитации армии. Он не признал вину
Евгений Ройзман
Евгений Ройзман (Фото: Антон Буценко / РИА Новости)

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга удовлетворил ходатайство следствия, которое просило назначить бывшему мэру города Евгению Ройзману запрет определенных действий, пишет It's My City.

Суд по ходатайству следствия запретил политику:

  • посещать публичные места и мероприятия;
  • общаться без письменного разрешения следователя с кем-либо, кроме адвокатов и представителей органов следствия;
  • получать и отправлять почтово-телеграфные отправления, кроме судебной корреспонденции;
  • использовать средства связи и интернет.

Судья постановила освободить Ройзмана в зале суда.

РБК обратился за комментариями к адвокату Евгения Ройзмана Владиславу Идамжапову.

Ройзман отказался признать вину в дискредитации армии
Политика

Адвокат Ройзмана Владислав Идамжапов на заседании заявил, что оснований для избрания подобной меры пресечения нет, и просил суд отказать следствию. Также защитник попросил приобщить к делу положительные характеристики, которые на бывшего мэра составили музыканты Юрий Шевчук, Андрей Макаревич, Борис Гребенщиков, писатели Борис Акунин и Дмитрий Быков (внесен в реестр СМИ-иноагентов) и главный редактор «Новой газеты», Нобелевский лауреат Дмитрий Муратов.

Читайте на РБК Pro
Pro
Как защититься от корпоративного мошенничества — 6 этапов
Статьи
Pro
В погоне за счастьем: почему сильная мотивация приводит к провалам
Исследования
Pro
Фото: Shutterstock От этих акций избавились Саймонс, Маркс и другие миллиардеры: обзор
Статьи
Pro
Фото: Mary Turner / Getty Images Продать коммерческую недвижимость в России из-за границы: в чем сложности
Инструкции
Pro
Фото: Wikimedia Commons Слушайте до конца и ждите три секунды: опыт совещаний от Honeywell
Кейсы
Pro
Фото: Scott Olson / Getty Images Ждать ли краха на мировом рынке складской недвижимости
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Акции «Полиметалла» подорожали на 82% с минимума. Разбираемся почему
Прогнозы
Pro
Фото: Shutterstock Какие акции покупали в последнее время Далио, Сорос и другие миллиардеры
Статьи

Ройзману предъявили обвинение в ч. 1 ст. 280.3 УК (дискредитация Вооруженных сил России, совершенная лицом после его привлечения к административной ответственности за аналогичное деяние), максимальное наказание предусматривает три года лишения свободы. По версии следствия, в опубликованном на YouTube видеоролике он высказывался о военной операции на Украине, «желая дестабилизировать политическую обстановку» и «сформировать негативные настроения». Сам экс-мэр ранее говорил, что дело завели «фактически за одну фразу». Он отказался признать вину.

Ройзмана задержали на двое суток по делу о дискредитации армии
Политика

Ройзмана задержали утром 24 августа, его квартиру в Екатеринбурге обыскали. Обыски также прошли в открытом политиком на основе частной коллекции Музее невьянской иконы и офисе благотворительного фонда Ройзмана. Силовики изъяли компьютерную технику. Адвокат сообщал, что его не пускали к подзащитному.

Весной политик был три раза оштрафован Октябрьским судом Екатеринбурга на 150 тыс. руб. за дискредитацию армии.

Авторы
Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
При участии
Алена Прохоренко
Евгений Ройзман суд Екатеринбург дискредитация армии
Материалы по теме
СК попросил запрет определенных действий для Ройзмана
Политика
Куйвашев выступил за справедливость и уважение после задержания Ройзмана
Политика
В ходе обысков у Ройзмана силовики вынесли технику
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter