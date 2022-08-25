Суд запретил Ройзману пользоваться интернетом и посещать публичные места
Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга удовлетворил ходатайство следствия, которое просило назначить бывшему мэру города Евгению Ройзману запрет определенных действий, пишет It's My City.
Суд по ходатайству следствия запретил политику:
- посещать публичные места и мероприятия;
- общаться без письменного разрешения следователя с кем-либо, кроме адвокатов и представителей органов следствия;
- получать и отправлять почтово-телеграфные отправления, кроме судебной корреспонденции;
- использовать средства связи и интернет.
Судья постановила освободить Ройзмана в зале суда.
РБК обратился за комментариями к адвокату Евгения Ройзмана Владиславу Идамжапову.
Адвокат Ройзмана Владислав Идамжапов на заседании заявил, что оснований для избрания подобной меры пресечения нет, и просил суд отказать следствию. Также защитник попросил приобщить к делу положительные характеристики, которые на бывшего мэра составили музыканты Юрий Шевчук, Андрей Макаревич, Борис Гребенщиков, писатели Борис Акунин и Дмитрий Быков (внесен в реестр СМИ-иноагентов) и главный редактор «Новой газеты», Нобелевский лауреат Дмитрий Муратов.
Ройзману предъявили обвинение в ч. 1 ст. 280.3 УК (дискредитация Вооруженных сил России, совершенная лицом после его привлечения к административной ответственности за аналогичное деяние), максимальное наказание предусматривает три года лишения свободы. По версии следствия, в опубликованном на YouTube видеоролике он высказывался о военной операции на Украине, «желая дестабилизировать политическую обстановку» и «сформировать негативные настроения». Сам экс-мэр ранее говорил, что дело завели «фактически за одну фразу». Он отказался признать вину.
Ройзмана задержали утром 24 августа, его квартиру в Екатеринбурге обыскали. Обыски также прошли в открытом политиком на основе частной коллекции Музее невьянской иконы и офисе благотворительного фонда Ройзмана. Силовики изъяли компьютерную технику. Адвокат сообщал, что его не пускали к подзащитному.
Весной политик был три раза оштрафован Октябрьским судом Екатеринбурга на 150 тыс. руб. за дискредитацию армии.