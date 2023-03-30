В Казахстане предложили кандидата на пост премьера

Алихан Смаилов (Фото: Дмитрий Астахов / ТАСС)

Председатель мажилиса (нижней палаты парламента Казахстана), глава правящей партии «Аманат» Ерлан Кошанов на встрече с президентом республики Касым-Жомартом Токаевым предложил кандидатуру Алихана Смаилова на пост премьер-министра, сообщает пресс-служба казахстанского лидера.

Смаилов был назначен на должность премьер-министра в январе прошлого года. На данный момент он исполняет обязанности премьера.

«В соответствии с действующим законодательством в ближайшее время Глава государства обсудит предложенную кандидатуру с руководителями фракций партий в Мажилисе», — говорится в сообщении.

В середине марта в Казахстане прошли досрочные выборы в мажилис. Они стали завершающим этапом реформ, которые начал Токаев после беспорядков в стране в январе прошлого года. В январе этого года он объявил о роспуске мажилиса и маслихатов (региональных парламентов) и о назначении выборов.

По результатам голосования в нижнюю палату парламента Казахстана прошли шесть из семи зарегистрированных в республике партий, «Аманат» (основана в 1999 году под названием «Отан» первым президентом Нурсултаном Назарбаевым, переименована в прошлом году) получила большинство (53,9%) голосов, второе место с большим отставанием у Народно-демократической патриотической партии «Ауыл» — 10,9%.

В голосовании приняли участие немногим более половины избирателей (54,19% по данным ЦИК), это самый низкий показатель минимум за десять лет. На прошлых выборах, в 2021 году, явка была 63,3%, на выборах в 2016 году — 77%.

Накануне, 29 марта, правительство Казахстана объявило об отставке. Оно будет исполнять свои обязанности до утверждения нового состава кабмина. Смаилов пояснял, что правительство уходит в отставку в соответствии с новой Конституцией. «Кто будет новым премьером, решают президент и новый мажилис парламента», — отметил он.