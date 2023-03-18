Первые выборы в мажилис Казахстана при Токаеве. Что важно знать

Парламентские выборы в Казахстане проходят под эгидой реформ, запущенных в 2022 году президентом Касым-Жомартом Токаевым. Что предлагают новые партии, какие ожидания у населения и при чем тут «кровавый январь» — разбирался РБК

Фото: Павел Михеев / Reuters

Как выборы связаны с реформами Токаева

19 марта в Казахстане пройдут выборы в мажилис (нижняя палата парламента) и маслихаты (региональные парламенты). Они завершат так называемый реформаторский электоральный цикл, который стартовал в июне 2022 года. Тогда с подачи президента Касым-Жомарта Токаева прошел референдум по поправкам в Конституцию, превратившим Казахстан из суперпрезидентской республики в президентскую с сильным парламентом; затем, в ноябре, состоялись президентские выборы, на которых Токаев победил с 81% голосов; а два месяца спустя, в январе 2023-го, частично обновился сенат (верхняя палата).

«Проведение внеочередных выборов в мажилис и маслихаты продиктовано логикой конституционной реформы, поддержанной гражданами на общенациональном референдуме. По ее итогам наша страна перешла на новые, более справедливые и конкурентные правила формирования представительной ветви власти», — заявил Токаев в январе 2023 года, объявляя о новой выборной кампании. По его словам, эти выборы «наполнят реальным содержанием формулу «сильный президент — влиятельный парламент — подотчетное правительство» (ее Токаев провозгласил в марте 2022 года в послании гражданам Казахстана, объявляя о грядущих реформах).

В ходе реформ процедура выборов в мажилис изменилась: если раньше всех депутатов избирали по партийным спискам, то теперь так будут формировать 70% нижней палаты, а остальные 30% — по одномандатным округам. Партиям упростили процедуру регистрации — теперь надо, чтобы у них было как минимум 5 тыс. членов, а не 20 тыс. Кроме того, в бюллетенях появилась графа «против всех», а планка для прохождения партии в мажилис снизилась с 7 до 5% голосов.

В мажилис будут избраны 98 депутатов — 69 по партспискам и 29 одномандатников (по одному человеку от каждого из 29 округов Казахстана). Всего от округов выдвинуты 435 кандидатов, 359 из них — самовыдвиженцы, которые ни к какой партии не принадлежат. Маслихатов в Казахстане 223, за 3415 мандатов в них борются 10 288 кандидатов.

В руководстве республики запущенные год назад реформы называют беспрецедентными по масштабу. Накануне выборов государственный советник Казахстана Ерлан Карин подчеркнул: «Самое главное — реформы главы государства положили начало обновлению системы общественных ценностей, пробудили гражданскую активность и способствовали вовлечению граждан в процесс кардинальной трансформации страны».

Что предлагают партии

В мажилис прежнего созыва прошло три партии — правящая «Аманат», которую в 1999 году под названием «Отан» основал первый президент Нурсултан Назарбаев (после него движение возглавлял Токаев, который покинул этот пост в 2022 году, тогда же партия провела ребрендинг, сменив название «Нур Отан» на «Аманат»); «Ак жол», которая действует с 2002 года и позиционирует себя как конструктивную оппозицию; и социалистическая Народная партия Казахстана (НПК), которая до 2020 года называлась Коммунистической.

Наряду с ними на места в мажилисе нового созыва претендуют еще два «старых» движения, зарегистрированных в 2000-е: сконцентрированная на вопросах села партия «Ауыл», которой до сей поры не удавалось преодолеть семипроцентный барьер, и Общенациональная социал-демократическая партия (ОСДП).

Включились в предвыборную гонку и «новички», которых зарегистрировали только в 2022–2023 годах: речь идет об экологической партии «Байтак» и партии Respublica (ее основали представители бизнеса, которые называют себя «людьми нового Казахстана, цифровыми номадами»).

Что касается предвыборных программ, то самым разносторонним оказался документ «Аманата» — его разработчики затронули вопросы от жилья, образования, медицины и трудоустройства до экологии, экономики, возрождения аула и борьбы с коррупцией. В программе подчеркивается, что ее авторами стали все те, кто обращался в «Аманат» за помощью и с предложениями. Партия считает важным трансформировать Казахстан в «создающую, производящую экономику», пересмотреть налоговую политику, чтобы компаниям было выгодно оставлять сырье в стране и инвестировать в его переработку, укрепляя бренд «Сделано в Казахстане».

«Ак жол» сконцентрировалась на теме государственного строительства. В своей программе «конструктивная оппозиция» неоднократно цитирует Токаева, полностью поддерживая его конституционную реформу. Движение ссылается на свои предыдущие предложения, которые в парламенте не прошли, и ратует за то, чтобы у мажилиса было гораздо больше полномочий. При этом «Ак жол» все же затронула и вопросы внешней политики, предложив в будущем поставить вопрос о вступлении Казахстана в Евросоюз.

НПК выступила с социалистическим посылом: власть — народу, земля — тем, кто на ней работает, акции госкомпаний — каждому гражданину. Движение выступает за введение налога на роскошь, отмену цензуры и регистрацию всех политических партий.

«Ауыл» сконцентрировалась на развитии сел и агропромышленного комплекса. Среди ее предложений — пересмотр Земельного закона в пользу граждан, создание государственного Агробанка, отмена налогов для производителей сельхозпродукции и введение продовольственных карточек для малоимущих. Приоритеты ОСДП — активизация политических реформ, полная ревизия всего законодательства, жесткая борьба с коррупцией (максимальные сроки для коррупционеров без права выхода по УДО) и нейтралитет Казахстана на международной арене.

«Цифровые номады» из Respublica во главу угла поставили социальные и экономические вопросы, утверждая, что надо изменить экосистему школ, развивать технопарки, делать медобслуживание более клиентоориентированным, пересматривать законодательство в пользу предпринимателей и снижать долю государства в экономике. Цифровизация — неотъемлемый пункт в каждом направлении. У «Байтака» программа столь же узкоспециализированная, как и у «Ауыла»: приоритетами названы развитие зеленой экономики и сохранение природных ресурсов.

Несмотря на разную риторику и порядок приоритетов, есть общие пункты для всех программ. Один из них — укрепление казахского языка, его должны знать все граждане республики. НПК предлагает создать бесплатные курсы по его изучению, Respublica — ввести обязательный дубляж иностранных фильмов и активнее переводить на казахский мировую литературу.

Все партии также ратуют за то, что Казахстан должен рано или поздно стать парламентской республикой, выступают за развитие гражданского общества, отмену блокировок и цензуры.

Проанализировав программы партий, президент общественного фонда «Мир Евразии», казахстанский политолог Эдуард Полетаев пришел к выводу, что наиболее многоплановые документы представили «Аманат» (13 направлений и 221 мера), НПК (13 направлений и 129 мер) и «Ак жол» (13 направлений и 86 мер). «Все партии предложили в основном меры декларативного характера. На общем фоне в лучшую сторону выделяются «Аманат» и НПК, у которых каждая шестая предложенная мера имеет хоть какой-то цифровой или временной показатель», — отмечает Полетаев.

Какие ожидания от голосования

Если не знать, что в Казахстане финиширует предвыборная кампания, то, находясь даже в центральных кварталах Алма-Аты и Астаны, этого не почувствовать — нет ни митингов, ни масштабной агитации. Баннеры и плакаты есть, как и партийная реклама, транслируемая на уличных мониторах вперемежку с рекламой жевательной резинки и букмекерских контор.

Все, с кем довелось побеседовать корреспонденту РБК в Алма-Ате, — от водителей такси до сотрудников крупных компаний — в ответ на вопрос, будут ли они голосовать, либо махали рукой, либо скептически усмехались.

По данным совместного опроса бюро экспресс-мониторинга общественного мнения Demoscope и исследовательского центра PaperLab, голосовать собираются 59,6% избирателей. При этом 62,5% говорят, что ни одна из партий их интересы не представляет; большинство также не определились, за кого будут голосовать; однако 54,9% признают, что предстоящие выборы — это реальный шаг в сторону демократизации республики. Больше всего сторонников у «Аманата» — 20,8%, следом идут «Ауыл» и Respublica (у них по 3,3%), ОСДП (2,5%), НПК (1,5%) и «Байтак» (1%).

Казахстанское издание «Власть», анализируя предвыборную кампанию, обращает внимание на то, что она продолжалась всего месяц, а «оппозицию из себя будут изображать те, кто еще вчера выдвигал кандидатуру действующего президента на выборах, делая это в едином порыве». Издание отмечает, что повод для оптимизма все же есть: в бюллетени попала хотя бы часть независимых кандидатов, которые «понимают важность наблюдения за выборами в день голосования и готовы бороться за голоса своих избирателей». «И этот урок демократии не окажется бесполезным, даже если на следующей неделе новый парламент окажется не таким уж новым», — резюмирует «Власть».

Как повлиял «кровавый январь»

Неизвестно, состоялись бы все эти реформы, если бы не протесты января 2022 года. Они начались в небольшом городе Жанаозен на юго-западе страны после резкого повышения цен на сжиженный газ и вскоре перекинулись в Алма-Ату и другие крупные города. Протесты сопровождались погромами и насилием — к примеру, в Алма-Ате протестующие подожгли акимат (мэрию) и бывший президентский дворец, которые закрыты по сей день. Впоследствии эти события назвали Қанды Қаңтар («кровавый январь»).

От экономических требований протестующие перешли к политическим — в частности, к отставке правительства и уходу из политики Нурсултана Назарбаева. С вводом сил ОДКБ и волной арестов среди протестующих беспорядки удалось прекратить. После этого Назарбаев покинул пост главы Совета безопасности и перестал возглавлять «Нур Отан». Вскоре начались задержания людей из его близкого круга, члены его семьи оставили государственные должности. Был снят с поста глава Комитета национальной безопасности (КНБ) Карим Масимов, один из ключевых членов команды Назарбаева, в его отношении под грифом «совершенно секретно» ведется расследование по делу о госизмене.

Токаев в период беспорядков утверждал, что в них были задействованы 20 тыс. террористов, которые «были хорошо подготовлены и организованы, а руководство ими осуществлялось из специального центра». «Мое мнение такое: никаких разговоров с террористами, мы должны их убивать», — написал он в разгар событий в Twitter (позднее запись стала недоступна). В июне, после референдума по Конституции, Токаев пояснил, что цифру 20 тыс. ему предоставили руководители правоохранительных органов.

Про Қанды Қаңтар в Казахстане говорят до сих пор. По данным декабрьского опроса Demoscope, в 2022 году эти события стали наиболее значимыми для 54% казахстанцев. Совместное исследование Demoscope и PaperLab, опубликованное в феврале 2023 года, показало, что 71,1% граждан не одобряют приказ президента стрелять в протестующих на поражение, в то время как 11,3% это решение поддерживают. При этом единого мнения о том, в чем была причина Қанды Қаңтар, в казахстанском обществе нет: 37,9% опрошенных убеждены, что это была провокация, которую устроили некие политические силы для захвата власти; 27,7% считают произошедшее мирным протестом, который перерос в беспорядки; 14,6% говорят, что на страну напали террористы. В отношении резонансного решения о приглашении сил ОДКБ мнения также разделились: 43,6% этот шаг не поддерживают, тогда как 36,8% его одобряют.

«Действительно, проблема Қаңтара — это для казахов неизжитая травма. От Токаева все еще ждут, что он окончательно расставит точки над i — кто был инициатором, кто какую роль в этом играл, — отмечает в беседе с РБК политолог, эксперт по Центральной Азии Аркадий Дубнов. — Судебный процесс вроде бы начался, главный подсудимый — Карим Масимов. Но есть убеждение, что он скорее козел отпущения. Люди этим недовольны — им кажется, что Токаев либо что-то скрывает, либо боится назвать имя главного бенефициара». По оценке эксперта, именно благодаря Қанды Қаңтар Токаев смог легитимизировать власть, переданную ему Назарбаевым, переутвердив ее на выборах. «Но людям этого мало. Они ставят острые вопросы, потому что большое число жертв Қаңтара остаются неотомщенными. И это становится личной проблемой Токаева», — резюмировал Дубнов.