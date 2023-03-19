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Явка на парламентских выборах в Казахстане стала самой низкой за 10 лет

ЦИК Казахстана: явка на парламентских выборах составила 54,19%
Выборы в нижнюю палату парламента, мажилис, проходили досрочно в рамках реформ Токаева. На избирательные участки пришли 6,5 млн человек из 12 млн, имеющих право голоса
Фото: Павел Михеев / Reuters
Фото: Павел Михеев / Reuters

На выборах в мажилис (нижнюю палату парламента Казахстана) и маслихаты (региональные парламенты) проголосовали 54,19% избирателей, или 6,5 млн человек (из 12 млн), передает Tengrinews со ссылкой на ЦИК республики.

Это самый низкий показатель как минимум за последние десять лет. На прошлых выборах, 2021 года, явка была 63,3%, на выборах в 2016-м — 77%, в 2012 году — 75%.

На текущем голосовании самая высокая явка, 67,2%, зафиксирована в Кызылординской области на юге страны, а самая низкая, 25,8%, — в Алма-Ате.

В мажилисе — 98 депутатов: по новой системе 69 избираются по партспискам и 29 — по одномандатным округам, по одному от каждого. Маслихатов в Казахстане 223, в них 3415 мест.

Выборы проходили досрочно — они являются завершающим этапом реформ, которые начал президент республики Касым-Жомарт Токаев после беспорядков в стране в январе 2022 года. В январе 2023-го Токаев объявил о роспуске мажилиса и маслихатов и назначении выборов.

В выборах в мажилис участвуют три партии из прошлого созыва — правящая «Аманат» (ее в 1999 году под названием «Отан» основал первый президент Нурсултан Назарбаев, название партия сменила в 2022-м), «Ак жол» (позиционирует себя как конструктивную оппозицию) и социалистическая Народная партия Казахстана (НПК).

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Среди других участников — сконцентрированная на вопросах села партия «Ауыл», Общенациональная социал-демократическая партия (ОСДП), экологическая партия «Байтак» и партия «людей нового Казахстана» Respublica.

В Казахстане в ноябре прошлого года прошли президентские выборы, на которых Токаев получил 81% голосов, в январе частично обновилась верхняя палата парламента, сенат. Летом 2022 года после принятия поправок в Конституцию республика из суперпрезидентской превратилась в президентскую с сильным парламентом.

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Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Казахстан Выборы мажилис явка
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