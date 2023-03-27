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В парламент Казахстана прошли шесть из семи партий

ЦИК Казахстана: в парламент прошли шесть партий, правящая «Аманат» получила 40 мандатов
Лидером на выборах стала правящая партия «Аманат», которая получила большинство мест в парламенте Казахстана. Явка стала самой низкой за десять лет
Фото: Павел Михеев / Reuters
Фото: Павел Михеев / Reuters

В мажилис (нижнюю палату парламента) Казахстана прошли шесть из семи зарегистрированных в стране партий, сообщают Tengrinews и Zakon.kz со ссылкой на данные ЦИК, которая подвела окончательные итоги выборов.

Места распределились следующим образом:

  • правящая партия «Аманат» — 53,9% голосов (проголосовали 3,4 млн человек) и 40 мест в парламенте;
  • народно-демократическая патриотическая партия «Ауыл» — 10,9% (693 тыс.), восемь мандатов;
  • партия Respublica — 8,59% (547 тыс.), шесть мандатов;
  • демократическая партия Казахстана «Ак жол» — 8,41% (535 тыс.), шесть мандатов;
  • народная партия Казахстана (НПК) — 6,8% (432 тыс.), пять мандатов;
  • общенациональная социал-демократическая партия (ОСДП) — 5,2% (331 тыс.), четыре мандата.

Партия зеленых «Байтак» не преодолела пятипроцентный барьер.

По данным ЦИК, проголосовали 54,19% избирателей, или 6,5 млн человек (из 12 млн). Это самый низкий показатель как минимум за последние десять лет. На прошлых выборах, в 2021 году, явка была 63,3%, на выборах в 2016-м — 77%.

В мажилис прошлого созыва входили «Аманат» (ее в 1999 году под названием «Отан» основал первый президент Нурсултан Назарбаев, в 2022 году партия провела ребрендинг), «Ак жол» и социалистическая НПК, которая до 2020 года называлась Коммунистической. По новым правилам, мажилис состоит из 98 депутатов, избираемых по пропорциональной (партийные списки с пятипроцентным заградительным барьером по общенациональному округу, 69 мест) и мажоритарной (одномандатные округа, 29 мест) избирательной системе.

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Выборы проходили досрочно — они являются завершающим этапом реформ, которые начал президент Касым-Жомарт Токаев после беспорядков в стране в январе 2022 года. В январе 2023-го он объявил о роспуске парламента.

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Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
ЦИК Казахстан парламент парламентские выборы
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