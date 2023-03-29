Правительство Казахстана ушло в отставку

В середине марта в Казахстане выбрали новый состав мажилиса — нижней палаты парламента. Согласно Конституции, кабмин подает в отставку. Президент Токаев поручил правительству исполнять обязанности до формирования нового кабинета

Фото: Vittoria_vittoria / Shutterstock

Правительство Казахстана сложило свои полномочия и будет исполнять обязанности до утверждения нового состава кабмина, соответствующий указ подписал президент республики Касым-Жомарт Токаев. Он опубликован на сайте главы государства.

Как пояснял ранее премьер Алихан Смаилов, кабмин уходит в отставку в соответствии с новой Конституцией. «Кто будет новым премьером, решает президент и новый мажилис парламента», — отметил он.

В Казахстане в середине марта прошли выборы в мажилис — нижнюю палату парламента. Согласно 70-й статье Конституции, кабинет министров слагает свои полномочия перед вновь избранным составом палаты.

В нижнюю палату парламента Казахстана прошли шесть из семи зарегистрированных в республике партий, правящая партия «Аманат» получила большинство (53,9% голосов), второе место с большим отставанием у Народно-демократическая патриотическая партия «Ауыл» — 10,9%.

В голосовании приняли участие немногим более половины избирателей (54,19% по данным ЦИК), это самый низкий показатель минимум за десять лет. На прошлых выборах, в 2021 году, явка была 63,3%, на выборах в 2016-м — 77%. Эти выборы прошли в досрочном порядке — их правительство Казахстана объявило завершающим этапом реформ, начатых Токаевым после массовых протестов в стране в январе 2022 года.