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Reuters узнал о рекорде поставок мазута из России в Сингапур и Малайзию

Reuters: в марте в Сингапур и Малайзию пришли рекордные объемы российского мазута
BRENT BRENT $78,66 +0,11%
Фото: Владимир Песня / РИА Новости
Фото: Владимир Песня / РИА Новости

В марте в Сингапур и Малайзию ушли рекордные объемы российского мазута и вакуумного газойля (продукт перегонки мазута в вакуумной колонне для дальнейшей переработки), сообщает Reuters со ссылкой на данные трейдеров и данные компании Refinitiv — одного из крупнейших поставщиков данных и инфраструктурных решений для финансовых рынков.

По информации агентства, российские поставки увеличили избыток предложения этих товаров на азиатских рынках: в марте отгрузки мазута и VGO из российских портов в Сингапур и Малайзию составили свыше 1,1 млн т, что соответствует объему поставок из Объединенных Арабских Эмиратов.

5 февраля вступило в силу эмбарго на поставки российских нефтепродуктов (бензина, дизеля, керосина, нафты и мазута) в Евросоюз, на который приходилось 42% от общего экспорта этого сырья из России. Запрет на поставки в ЕС морским транспортом сырой нефти из России был введен в июне 2022 года.

Глава Минэнерго Николай Шульгинов 28 марта сообщил, что Россия не снизила продажи нефти, поскольку смогла полностью перенаправить объемы поставок, выпавшие из-за эмбарго стран Евросоюза и G7, на другие рынки. Шульгинов тогда пояснил, что Россия ведет работу по переориентации поставок нефти и нефтепродуктов в страны Азии, Африки, Латинской Америки и Ближнего Востока.

Вице-премьер Александр Новак заявил, что Россия в 2022 году увеличила поставки нефти в Китай и особенно в Индию. «Если брать, например, поставки нефти в Индию, то они выросли в 22 раза в прошлом году. Выросли поставки в КНР, на другие рынки, и это тоже результат той большой работы, которая была проведена в отрасли», — сказал он.

Теги
мазут нефть экспорт эмбарго Сингапур Малайзия
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