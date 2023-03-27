Москалькова сообщила о возвращении с Украины пяти тяжелораненых военных

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Украина передала России пятерых тяжелораненых российских военнослужащих, сообщила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова, передает «РИА Новости».

«Действительно, пять тяжелораненых российских военнослужащих были переданы, и очень важно, чтобы этот процесс продолжался — процесс репатриации», — сказала Москалькова.

24 марта украинский Координационный штаб по обращению с военнопленными сообщил, что Киев в одностороннем порядке передал России всех тяжелораненых военнопленных, состояние которых позволяло их перевозить. Об этом сообщил в телеграм-канале украинский Координационный штаб по обращению с военнопленными (туда входят представители СБУ, Главного управления разведки, Генштаба и других ведомств).



«Украина в одностороннем порядке осуществила передачу тяжелораненых и тяжелобольных пленных», — заявил штаб. В сообщении отмечается, что речь идет не об обмене, а «о репатриации: возвращение тяжелораненых пленных без всяких условий, как это предусматривает международное гуманитарное право».



В штабе добавили, что это сделано во исполнение статей 109–114 Женевских конвенций и при участии Международного комитета Красного Креста (МККК).

О последнем обмене пленными стороны сообщали 7 марта. Как рассказало Минобороны России, в результате переговоров из украинского плена были возвращены 90 российских военных, которым «в плену грозила смертельная опасность». Глава офиса украинского президента Андрей Ермак сообщил, что на Украину вернулись 130 человек, среди которых бойцы с завода «Азовсталь» в Мариуполе, а также военные, взятые в плен в районе Артемовска (Бахмута) и Соледара. Позднее Москалькова уточнила, что Киев в последний момент решил отдать только 90 военных вместо 160, как было согласовано ранее.

24 марта депутат Госдумы Шамсаил Саралиев («Единая Россия») подтвердил РБК, что украинская сторона передала России пятерых тяжелораненых пленных.



«Сегодня силами Министерства обороны РФ проводилась процедура передачи тел (обмен телами) погибших военнослужащих. В рамках этого мероприятия по договоренности Минобороны РФ с украинской стороной украинцы вернули пятерых тяжелораненых российских бойцов», — сказал тогда депутат.