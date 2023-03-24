На Украине заявили о передаче России всех тяжелораненых пленных

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Партнерский форум

МТС Платформа 2023

Реклама, ПАО «МТС», 18+
Лента новостей
Курс евро на 24 марта
EUR ЦБ: 83,15 (+0,18) Инвестиции, 23 мар, 16:46 Курс доллара на 24 марта
USD ЦБ: 76,31 (-0,65) Инвестиции, 23 мар, 16:46
В Армении сочли конституционным признать юрисдикцию МУС задним числом Политика, 15:33
В Юте детям запретили пользоваться соцсетями без согласия родителей Общество, 15:33
От бухгалтерии до геоаналитики: как помочь своему бизнесу развиваться РБК и СберБизнес, 15:30
Российские экологи предложили провести альтернативную «Часу Земли» акцию Политика, 15:23
Binance приостановила спотовые торги Крипто, 15:19
Бывший спортивный директор ЦСКА сравнил зарплаты в России и Европе Спорт, 15:16
Военная операция на Украине. Главное Политика, 15:14
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
В Европе отказались от жестких ограничений на криптовалютные платежи Крипто, 15:10
Российский олимпийский чемпион проведет бой с экс-чемпионом Европы Спорт, 15:09
В Чувашии нашли и изъяли мясо с сибирской язвой Общество, 15:08
Чек-лист для руководителя: что проверить при согласовании пресс-релиза Pro, 15:07
Владелец Leroy Merlin передаст российский бизнес менеджменту Бизнес, 15:05
Воронеж обогнал Москву по темпам роста цен на новостройки в 2023 году Недвижимость, 15:03
Минобороны заявило об ударе по украинскому складу с дронами под Одессой Политика, 14:57
Военная операция на Украине ,  
0 

На Украине заявили о передаче России всех тяжелораненых пленных

Украинский координационный штаб сообщил о передаче России тяжелораненых пленных
В Киеве заявили, что передали всех тяжелораненых, которых возможно было транспортировать, в одностороннем порядке «без всяких условий». Это произошло при участии Красного Креста
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Украинская сторона в одностороннем порядке передала России всех тяжелораненых военнопленных, состояние которых позволяло их транспортировать. Об этом сообщил в телеграм-канале украинский Координационный штаб по обращению с военнопленными (туда входят представители СБУ, Главного управления разведки, Генштаба и других ведомств).

«Украина в одностороннем порядке осуществила передачу тяжелораненых и тяжелобольных пленных», — заявил штаб. В сообщении отмечается, что речь идет не об обмене, а «о репатриации: возвращение тяжелораненых пленных без всяких условий, как это предусматривает международное гуманитарное право».

В штабе добавили, что это сделано во исполнение статей 109–114 Женевских конвенций и при участии Международного комитета Красного Креста (МККК).

РБК направил запрос в Минобороны России и пресс-службу российского омбудсмена Татьяны Москальковой.

О последнем обмене пленными стороны сообщали 7 марта. Как рассказало Минобороны России, в результате переговоров из украинского плена были возвращены 90 российских военных, которым «в плену грозила смертельная опасность». Глава офиса украинского президента Андрей Ермак сообщил, что на Украину вернулись 130 человек, среди которых бойцы с завода «Азовсталь» в Мариуполе, а также военные, взятые в плен в районе Артемовска (Бахмута) и Соледара. Позднее Москалькова уточнила, что Киев в последний момент решил отдать только 90 военных вместо 160, как было согласовано ранее.

В январе в Турции прошло несколько раундов переговоров между Москальковой и омбудсменом Верховной рады Украины Дмитрием Лубинцом. Тогда турецкий омбудсмен Шереф Малкоч предложил открыть гуманитарный коридор для пострадавших от военных действий на Украине детей, женщин и раненых. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поддержал его идею.

Читайте на РБК Pro
Чек-лист для руководителя: что проверить при согласовании пресс-релиза
Почему гипертония «молодеет», а вино не укрепляет сосуды
Если вы многозадачны, вы неэффективны: как все исправить
Уменьшает мозг и сокращает жизнь: почему одиночество опаснее, чем кажется

Позже Москалькова сообщила, что Москва и Киев договорились содействовать в обмене списками тяжелораненых, которые подлежат депортации.

Авторы
Теги
Юлия Волкова Юлия Волкова
При участии
Ольга Ваганова
военнопленные Украина Военная операция на Украине
Материалы по теме
Омбудсмен ДНР обратится в СК из-за «новых видов пыток» ВСУ над пленными
Политика
Москалькова сообщила об отказе Украины обменять 70 пленных солдат
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter