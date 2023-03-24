На Украине заявили о передаче России всех тяжелораненых пленных

В Киеве заявили, что передали всех тяжелораненых, которых возможно было транспортировать, в одностороннем порядке «без всяких условий». Это произошло при участии Красного Креста

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Украинская сторона в одностороннем порядке передала России всех тяжелораненых военнопленных, состояние которых позволяло их транспортировать. Об этом сообщил в телеграм-канале украинский Координационный штаб по обращению с военнопленными (туда входят представители СБУ, Главного управления разведки, Генштаба и других ведомств).

«Украина в одностороннем порядке осуществила передачу тяжелораненых и тяжелобольных пленных», — заявил штаб. В сообщении отмечается, что речь идет не об обмене, а «о репатриации: возвращение тяжелораненых пленных без всяких условий, как это предусматривает международное гуманитарное право».

В штабе добавили, что это сделано во исполнение статей 109–114 Женевских конвенций и при участии Международного комитета Красного Креста (МККК).

РБК направил запрос в Минобороны России и пресс-службу российского омбудсмена Татьяны Москальковой.

О последнем обмене пленными стороны сообщали 7 марта. Как рассказало Минобороны России, в результате переговоров из украинского плена были возвращены 90 российских военных, которым «в плену грозила смертельная опасность». Глава офиса украинского президента Андрей Ермак сообщил, что на Украину вернулись 130 человек, среди которых бойцы с завода «Азовсталь» в Мариуполе, а также военные, взятые в плен в районе Артемовска (Бахмута) и Соледара. Позднее Москалькова уточнила, что Киев в последний момент решил отдать только 90 военных вместо 160, как было согласовано ранее.

В январе в Турции прошло несколько раундов переговоров между Москальковой и омбудсменом Верховной рады Украины Дмитрием Лубинцом. Тогда турецкий омбудсмен Шереф Малкоч предложил открыть гуманитарный коридор для пострадавших от военных действий на Украине детей, женщин и раненых. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поддержал его идею.

Позже Москалькова сообщила, что Москва и Киев договорились содействовать в обмене списками тяжелораненых, которые подлежат депортации.